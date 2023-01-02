Завжди виходять ідеальними. Рецепт тонких та ажурних млинців

Спекти ідеальні млинці – нелегке завдання, але є секрет, який робить їх тонкими та ажурними.

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Перший млинець комом – це дуже точна приказка, що описує спроби впоратися з такою примхливою стравою. Особливо нелегко їх зробити тонкими і ажурними, щоб у них було зручно загорнути смачну начинку, або просто з'їсти з сиропом, джемом, або варенням.

Але є секрет, завдяки якому млинці вийдуть і тонкими і ажурними, одним словом ідеальними.

Тонкі ажурні млинці

Інгредієнти:

Молоко – 1 літр;

Цукор — 6 ст. л.;

Вісім яєць;

Борошно – 500 г;

Сіль — 2 ч. л.;

Окріп — 0,6 л;

Ванільний цукор-2 ч. л.;

Рослинна олія — 4 ст. л.;

Вершкове масло, щоб змащувати готові млинці.

Тут важлива температура молока та води. Саме завдяки тому, що вони гарячі – тісто і виходить таким, щоб млинці були тонкими. До речі, саме цей же фокус із гарячою водою використовують, щоб приготувати прісне тісто для китайських пельменів.

Щоб не помилитися, прокип'ятіть молоко та воду за 20 хвилин до того, як почнете готувати млинці. Тоді температура буде ідеальною.

Збийте яйця міксером, додавши цукор, сіль та ванільний цукор. Робіть це у великій ємності з високими бортиками, щоб тісто помістилося і не виплескувалося.

Влийте все тепле молоко, продовжуючи збивати. Піни буде багато, не лякайтеся. Додайте борошно.

Не зупиняючи міксер, додайте гарячу воду. Додайте олію і збивайте ще близько п'яти хвилин. Тепер зробіть перерву на 15 хвилин, щоб тісто заспокоїлося і починайте випікати.

Сковорода повинна бути гарячою та змащеною олією. Готові млинці складайте стопочкою і змащуйте вершковим маслом.

Також ви можете приготувати економ-варіант млинців: без молока та яєць. А коли ваші млинці вже вийшли, тепер саме час приготувати з них смачні лисники з сиром та родзинками.