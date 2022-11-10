Без молока та яєць: рецепт економних і смачних млинців

Такі млинці нічим не поступаються класичним.

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Тонкі й апетитні млинці — найкращий варіант для сніданку чи вечері, їх можна готувати з начинкою та навіть робити з них щось подібне до торта. У традиційний рецепт млинців додають молоко та яйця, що за нинішніх часів — задоволення недешеве. Однак є рецепт економніший, але з не менш відмінним результатом: млинці на воді і без яєць. Як і традиційні, вони виходять тонкими, пористими та ніжними.

Млинці на воді та без яєць

Складові:

Борошно пшеничне — 200 гр;

Вода — 400 мл;

Цукор — 3 ст. л.;

Олія соняшникова — 4 ст. л.;

Сіль — половина чайної ложки.

Спосіб приготування:

Змішати в глибокій мисці воду кімнатної температури, цукор і сіль. Розмішувати до тих пір, поки всі кристали солі та цукру не розчиняться. Коли цукор і сіль розчиняться, додати рослинне масло, перемішати й потім всипати просіяне борошно. Все добре перемішати. В ідеалі тісто має бути без грудочок, не дуже рідким, а й не густим.

Щоб перевірити консистенцію тіста, необхідно набрати його в столову ложку та вилити назад. Правильно приготоване тісто повинне стікати з ложки тонкою цівкою.

Сковорідку добре розігріти та змастити її олією, використовуючи силіконовий пензлик. Половину ополоника тіста налити в центр тонкою цівкою. Тримаючи сковорідку на вазі, круговими рухами розподілити тісто по всьому дну.

Смажити млинець на середньому вогні хвилину-півтори, після чого перевернути й смажити ще близько 30 секунд.

Так посмажити решту млинців, періодично змащуючи сковорідку олією.

Подавати млинці можна зі згущеним молоком, медом, варенням, сметаною.

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