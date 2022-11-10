Без молока и яиц: рецепт экономных и вкусных блинчиков

Такие блинчики ничем не уступают классическим.

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Тонкие и аппетитные блинчики – лучший вариант для завтрака или ужина, их можно готовить с начинкой и даже делать из них подобие торта. В традиционный рецепт блинчиков добавляют молоко и яйца, что по нынешним временам – удовольствие недешевое. Однако есть рецепт более экономный, но с не менее отличным результатом: блинчики на воде и без яиц. Как и традиционные, они получаются тонкими, пористыми и нежными.

Блинчики на воде и без яиц

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 200 гр;

Вода – 400 мл;

Сахар – 3 ст. л;

Масло подсолнечное – 4 ст. л

Соль – половина чайной ложки.

Способ приготовления:

Смешать в глубокой миске воду комнатной температуры, сахар и соль. Размешивать до тех пор, пока все кристаллы соли и сахара не растворятся. Когда сахар и соль растворятся, добавить растительное масло, перемешать и затем всыпать просеянную муку. Все очень хорошо перемешать. В идеале тесто должно быть без комочков не очень жидким, но и не густым.

Чтобы проверить консистенцию теста, необходимо набрать его в столовую ложку и вылейте обратно. Правильно приготовленное тесто должно стекать из ложки тонкой струйкой.

Сковородку хорошо разогреть и смазать ее маслом, используя силиконовую кисточку. Половину половника теста налить в центр тонкой струйкой. Держа сковородку на весу, круговыми движениями распределить тесто по всему дну.

Поджаривать блинчик на среднем огне минуту-полторы, после чего перевернуть и жарить еще около 30 секунд.

Таким образом пожарить остальные блины, периодически смазывая сковородку маслом.

Подавать блинчики можно со сгущенкой, медом, вареньем, сметаной.

Напомним, как приготовить ажурные блинчики, а также что нужно для приготовления вкусных панкейков.