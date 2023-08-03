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Еда

Мягкие, как пух: рецепт пышных ажурных марокканских блинов

блины, блины на завтрак
Фото: svetik_rezepte/instagram

Подавать такие блины лучше теплыми, с медом, сметаной или вареньем.

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Вкусных, ажурных и пышных блинчиков много не бывает. Особенно хороши они с утра или на ужин. Предлагаем воспользоваться рецептом кулинарного блогера Светланы Бауэр и приготовить на вечер марокканские блины, которые выглядят, как настоящее произведение искусства.

Марокканские блины

Ингредиенты:

  • теплое молоко – 300 мл;
  • теплая вода – 300 мл;
  • мед – 1 ст. л;
  • соль – 1 ч. л;
  • сухие дрожжи – 1 ст. л;
  • разрыхлитель – 1 ч. л;
  • яйцо – 1 шт;
  • манка – 125 гр;
  • мука – 300 гр;
  • сливочное масло для смазывания готовых блинов.

Способ приготовления:

Теплую воду и молоко смешать, добавить дрожжи, мед, который можно заменить на сахар по вкусу. Все хорошо перемешать и добавить соль, яйцо, манку, просеянную муку, смешанную с разрыхлителем. Снова все перемешать и оставить в теплом месте на 30-60 минут.

Жарить блины необходимо на сухой сковородке минуту с одной стороны и 15 секунд – с другой.

Готовые блины еще теплыми смазать сливочным маслом.

Подавать их можно с медом, сметаной или вареньем.

Ранее Фокус писал, как приготовить тонкие ажурные блинчики.