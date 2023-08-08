Универсальный соус на зиму: как сохранить вкус и аромат свежих продуктов

Замороженный соус удобен тем, что сохраняет свежий вкус и все полезные качества продуктов.

Овощной соус, который не требует варки, прекрасно сохраняет вкус свежих продуктов и станет настоящей палочкой-выручалочкой зимой при приготовлении подлив и других блюд, очень легко приготовить, пока на рынках помидоры и перец в изобилии по доступной цене. Рецептом этого соуса поделились в блоге "Ваш кулинар". Все, что нам нужно, – овощи, блендер, форма и пакеты для заморозки.

Универсальный соус на зиму

Ингредиенты:

сладкий перец – 0,5 кг;

помидоры – 0,5 кг;

чеснок по вкусу;

петрушка;

укроп;

кинза;

соль, перец;

подсолнечное масло по вкусу

Способ приготовления:

Сладкий или полугорький перец и помидоры в равных количествах помыть, перец почистить от семян, добавить к овощам чеснок и все измельчить в блендере до пюреподобного состояния. Если блендера нет, можно использовать мясорубку.

В полученную массу добавить мелко порезанную зелень, по своему вкусу. Туда же добавить соль, черный перец молотый и растительное масло. Все – ориентируясь на свой вкус. Перемешать.

Готовый соус разлить в силиконовые формы и отправить в морозилку. Когда все замерзнет, переложить брусочки соуса в зип-пакеты и хранить в морозилке.

Такая порционная заморозка очень удобна. Если соуса нужно больше, можно разморозить две-три штуки.

Ранее Фокус писал, как приготовить на зиму огурцы в горчичном соусе.