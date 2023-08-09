Сытное блюдо со свежими овощами: рецепт запеченного риса с сыром и томатами

Это вкусное домашнее блюдо, которое понравится буквально всем.

Запеченный рис — это домашнее блюдо, которое вы полюбите за богатый сочный вкус, который вызывает воспоминания о счастливых семейных обедах.

Особую пикантность ему придает сливочный соус с ароматом базиликом и свежие томаты. Это блюдо можно приготовить из того риса, что остался от ужина, или сварить рис специально. Это блюдо также можно приготовить впрок и разогреть, если потребуется. Вкусным рецептом поделились на сайте Giallo Zafferano.

Запеченный рис с томатами и сыром

Ингредиенты:

круглый рис — 375 г

томатное пюре — 1 л

сыр моцарелла — 300 г

тертый сыр пармиджано — 150 г

1 средняя луковица

оливковое масло, соль, черный перец, базилик.

Чтобы приготовить запеченный рис, сначала нарежьте моцареллу на небольшие кубики. Оставьте 2 или 3 кусочка для окончательного украшения. Поместите кубики в дуршлаг и оставьте, чтобы стекла лишняя сыворотка. Тем временем займитесь соусом. Лук очистите и мелко нарежьте.

На сковороду налейте немного масла, затем добавьте лук, перемешайте и тушите на медленном огне около 5 минут. Когда лук станет мягким, влейте томатное пюре. Приправьте солью и пусть соус готовиться не менее 40 минут.

По истечении указанного времени варки соус при необходимости разбавьте небольшим количеством горячей воды и, когда он закипит, добавьте рис и готовьте в соответствии со временем, указанным на упаковке (обычно около 18 минут), часто помешивайте, чтобы он не пригорел. Выключить огонь за 2-3 минуты до окончания приготовления, а затем добавить три кубика моцареллы и немного тертого пармезана. Добавьте листики базилика и поперчите.

Все хорошо перемешайте и вылейте в форму для запекания. Разровняйте поверхность и посыпьте оставшейся частью моцареллы и тертым пармезаном. Положите несколько листьев базилика. Выпекайте в разогретой духовке при 220 градусах примерно 15-20 минут, если хотите, чтобы на поверхности образовалась корочка, продолжайте готовить на гриле еще несколько минут. После того, как рис будет готов, дайте ему отдохнуть в течение 5 минут, а затем подавайте.

Вы можете заранее приготовить рис в духовке и подогреть его в течение нескольких минут перед подачей на стол. В противном случае вы можете хранить его в течение 1 дня в холодильнике, накрыв прозрачной пленкой. Вы также можете заморозить его после приготовления, если хотите.

Вооружитесь фантазией, диктуемой вашим вкусом, и замените моцареллу каким-нибудь другим тягучим сыром по своему вкусу. Также вы можете добавить кубики салями или ветчины.

Также вы можете приготовить к такому рису вкусный салат с курицей.