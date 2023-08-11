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Идеально на ужин: простой рецепт пирога с картошкой и курицей

Оксана Ханас
Фото: t.me/topretsept

На выпекание пирога уйдет всего 20 минут.

Вкусный и сытный пирог с мясом и картошкой выручит вас в качестве блюда на ужин. Готовится он просто, не требует возни с дрожжами, а картофель и куриный фарш вкупе с румяной выпечкой прекрасно утолят голод. Как приготовить такой пирог, рассказали в кулинарном блоге "Рецепты каждый день".

Пирοг с мясοм и картοшкοй

Ингредиенты:

Для тecта:

  • яйцо – 2 шт;
  • кефир – 250 мл;
  • сοль – 1 ч. л;
  • сοда – 0, 5 ч. л;
  • мука – 3,5 ст. л;
  • маргарин – 250 гр.

Для начинки:

  • куриный фарш – 300 гр;
  • картофель – 2 шт;
  • лук – 2 шт;
  • сοль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

В глубокую миску просеять муку, туда же добавить яйца и перемешать. Далее ввести маргарин, натерев его на терке. Кефир погасить содой и отправить к остальным ингредиентам. Замесить тесто и поставить его в холодильник на 15 минут.

Через 15 минут тесто разделить пополам. Первый слой раскатать на противень и выложить нарезанный картофель с луком и фаршем. Накрыть его вторым слоем, защипнуть края. Можно смазать верх пирога яйцом, чтобы он был блестящим.

Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.

Ранее Фокус писал, как за 20 минут приготовить вкусный куриный суп.