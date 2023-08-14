Простой гарнир за считанные минуты: рецепт запеченного картофеля

Так картофель приготовить очень просто.

Запеченная картошка — это очень вкусно. Причем с любыми приправами. А если вы хотите приготовить картофель по римскому рецепту, с сыром и молоком, то он получится нежным. Это запеченный картофель подходит для сопровождения основных блюд из мяса или рыбы.

Все, что вам нужно, это мандолина, чтобы нарезать картофель тонкими ломтиками, обеспечивая идеальное равномерное приготовление. Ломтики картофеля выкладывают слоями в форму для запекания, пересыпая большим количеством тертого сыра пекорино. Немного молока, добавленного в конце, сделает блюдо мягким. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Для приправы посолить и поперчить, но по желанию можно добавить и рубленую зелень по вашему выбору.

Картофель по-римски

Ингредиенты

1 кг и 600 г картофеля;

100 г тертого пекорино;

100 мл цельного молока;

оливковое масло, соль, перец.

Сначала очистите картофель, промойте его, высушите и нарежьте мандолиной до толщины около 2 мм.

Смажьте края и дно прямоугольной формы для выпечки размером примерно 18x24 см маслом и посыпьте небольшим количеством тертого пекорино. Выложите треть ломтиков картофеля, слегка перекрывая друг друга, и приправьте солью и перцем. Посыпать еще тертым пекорино и таким же образом поступите со вторым слоем картофеля, солью, перцем и пекорино.

В завершение положите последнюю треть оставшегося картофеля, посолите и поперчите и посыпьте большим количеством тертого сыра пекорино. Налейте молоко в форму для запекания, спуская его из-за угла и не наливая прямо на картофель, чтобы не испортить вкус приправ.

Выпекайте в предварительно разогретой до 220 градусов духовке около 40-45 минут или до золотистого цвета. Достаньте картофель по-римски из духовки, дайте ему немного остыть в течение нескольких минут, затем подавайте.

К таком картофелю идеально подойдут рулетики из говядины.