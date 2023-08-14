Голубцы с секретом: как приготовить любимое блюдо с новым вкусом (видео)
Для приготовления таких голубцов капусту не нужно приваривать в воде, а перед тушением их обжаривают, что придает блюду более насыщенный вкус.
Голубцы – сытное блюдо, которое с успехом заменит обед или ужин. У каждой хозяйки свой проверенный рецепт их приготовления, и сегодня мы предлагаем вам попробовать приготовить голубцы, как это делает известный кулинарный блогер Светлана Бауэр. Ее рецепт интересен тем, что капусту не нужно приваривать, прежде чем разбирать ее на листья и заворачивать фарш, а также обжаривать голубцы перед тушением.
Голубцы аппетитные
Ингредиенты:
- капуста – 1 кочан;
- фарш – 1 кг;
- отварной рис – 200 гр;
- лук – 2 шт;
- морковь – 1 шт;
- пассированные томаты – 200 гр;
- соль – 2 ч. л;
- перец и чеснок – по вкусу;
- растительное масло для жарки;
- лавровый лист – 3 шт.
Способ приготовления:
В капусте сделать надрезы и отправить в микроволновку на 8 — 20 минут, поле чего с капусты снять листы.
Лук мелко порезать, морковь натереть на терке, обжарить. Половину зажарки отправить в фарш. Туда же добавить отварной рис, соль, перец, чеснок по желанию.
Сформировать голубцы, слегка обжарить с обеих сторон. Сложить их в кастрюлю.
Далее необходимо приготовить соус. Для этого в оставшуюся часть зажарки отправить пассированные томаты и жарить еще около четырех минут.
К голубцам в кастрюлю вылить соус, залить водой, посолить по вкусу, добавить лавровый лист, тушить 1,5 часа.
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