Голубцы с секретом: как приготовить любимое блюдо с новым вкусом (видео)

Для приготовления таких голубцов капусту не нужно приваривать в воде, а перед тушением их обжаривают, что придает блюду более насыщенный вкус.

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Голубцы – сытное блюдо, которое с успехом заменит обед или ужин. У каждой хозяйки свой проверенный рецепт их приготовления, и сегодня мы предлагаем вам попробовать приготовить голубцы, как это делает известный кулинарный блогер Светлана Бауэр. Ее рецепт интересен тем, что капусту не нужно приваривать, прежде чем разбирать ее на листья и заворачивать фарш, а также обжаривать голубцы перед тушением.

Голубцы аппетитные

Ингредиенты:

капуста – 1 кочан;

фарш – 1 кг;

отварной рис – 200 гр;

лук – 2 шт;

морковь – 1 шт;

пассированные томаты – 200 гр;

соль – 2 ч. л;

перец и чеснок – по вкусу;

растительное масло для жарки;

лавровый лист – 3 шт.

Способ приготовления:

В капусте сделать надрезы и отправить в микроволновку на 8 — 20 минут, поле чего с капусты снять листы.

Лук мелко порезать, морковь натереть на терке, обжарить. Половину зажарки отправить в фарш. Туда же добавить отварной рис, соль, перец, чеснок по желанию.

Сформировать голубцы, слегка обжарить с обеих сторон. Сложить их в кастрюлю.

Далее необходимо приготовить соус. Для этого в оставшуюся часть зажарки отправить пассированные томаты и жарить еще около четырех минут.

К голубцам в кастрюлю вылить соус, залить водой, посолить по вкусу, добавить лавровый лист, тушить 1,5 часа.

Ранее Фокус писал, как приготовить голубцы с мясом и беконом.