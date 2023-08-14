Голубці з секретом: як приготувати улюблену страву з новим смаком (відео)
Для приготування таких голубців капусту не потрібно приварювати у воді, а перед тушкуванням її обсмажують, що надає страві більш насиченого смаку.
Голубці — ситна страва, яка з успіхом замінить обід або вечерю. У кожної господині свій перевірений рецепт їх приготування, і сьогодні ми пропонуємо вам спробувати приготувати голубці, як це робить відомий кулінарна блогерка Світлана Бауер. Її рецепт цікавий тим, що капусту не потрібно приварювати, перш ніж розбирати її на листя і загортати фарш, а також обсмажувати голубці перед тушкуванням.
Голубці апетитні
Інгредієнти:
- капуста – 1 качан;
- фарш – 1 кг;
- відварений рис – 200 г;
- цибуля – 2 шт;
- морква – 1 шт;
- пасеровані томати – 200 г;
- сіль – 2 ч. л;
- перець і часник – за смаком;
- рослинна олія для смаження;
- лавровий лист – 3 шт.
Спосіб приготування:
У капусті зробити надрізи і відправити в мікрохвильовку на 8 – 20 хвилин, після чого з капусти зняти листки.
Цибулю дрібно порізати, моркву натерти на тертці, обсмажити. Половину засмажки відправити у фарш. Туди ж додати відварений рис, сіль, перець, часник за бажанням.
Сформувати голубці, злегка обсмажити з обох боків. Скласти їх у каструлю.
Далі необхідно приготувати соус. Для цього в частину засмажки, що залишилася, відправити пасеровані томати і смажити ще близько чотирьох хвилин.
До голубців у каструлю вилити соус, залити водою, посолити за смаком, додати лавровий лист, тушкувати 1,5 години.
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