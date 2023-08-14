Голубці з секретом: як приготувати улюблену страву з новим смаком (відео)

Для приготування таких голубців капусту не потрібно приварювати у воді, а перед тушкуванням її обсмажують, що надає страві більш насиченого смаку.

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Голубці — ситна страва, яка з успіхом замінить обід або вечерю. У кожної господині свій перевірений рецепт їх приготування, і сьогодні ми пропонуємо вам спробувати приготувати голубці, як це робить відомий кулінарна блогерка Світлана Бауер. Її рецепт цікавий тим, що капусту не потрібно приварювати, перш ніж розбирати її на листя і загортати фарш, а також обсмажувати голубці перед тушкуванням.

Голубці апетитні

Інгредієнти:

капуста – 1 качан;

фарш – 1 кг;

відварений рис – 200 г;

цибуля – 2 шт;

морква – 1 шт;

пасеровані томати – 200 г;

сіль – 2 ч. л;

перець і часник – за смаком;

рослинна олія для смаження;

лавровий лист – 3 шт.

Спосіб приготування:

У капусті зробити надрізи і відправити в мікрохвильовку на 8 – 20 хвилин, після чого з капусти зняти листки.

Цибулю дрібно порізати, моркву натерти на тертці, обсмажити. Половину засмажки відправити у фарш. Туди ж додати відварений рис, сіль, перець, часник за бажанням.

Сформувати голубці, злегка обсмажити з обох боків. Скласти їх у каструлю.

Далі необхідно приготувати соус. Для цього в частину засмажки, що залишилася, відправити пасеровані томати і смажити ще близько чотирьох хвилин.

До голубців у каструлю вилити соус, залити водою, посолити за смаком, додати лавровий лист, тушкувати 1,5 години.

Раніше Фокус писав, як приготувати голубці з м'ясом і беконом.