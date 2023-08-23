Лето на тарелке: рецепт сытного и вкусного рагу
Сезонные овощи сделают вкус рагу богаче и ярче.
Рецептов овощного рагу с мясом существует огромное количество, и у каждой хозяйки – свой фирменный метод, проверенный временем. Сегодня мы предлагаем попробовать приготовить это сытное и аппетитное блюдо по рецепту из кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день". Если вы еще раздумываете, что приготовить на ужин, этот рецепт для вас.
Рагу с мясом и овощами
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт;
- лук – 2 шт;
- морковь – 2 шт;
- картофель – 8 шт;
- перец – 1 шт;
- кабачок – 2 шт;
- помидоры — 5 шт.,
- специи: соль, перец и другие – по вкусу;
- вода – 1 стакан;
- чеснок – 4 зубчика;
- растительное или сливочное масло для жарки;
- зелень – по вкусу.
Способ приготовления:
Все овощи помыть, почистить порезать кубиками среднего размера.
Филе помыть, порезать, выложить в разогретую с маслом глубокую сковороду. Жарить, помешивая, 4-5 минут, на огне выше среднего. Затем туда же высыпать порезанные лук, морковь и жарить, помешивая, 5-7 минут.
Далее необходимо добавить картофель и жарить, помешивая, еще 5 минут. Добавить перец, жарить, помешивая, 5 минут, затем туда же – кабачки. Все жарить, не забывая помешивать, еще 8-10 минут.
Затем высыпать в сковородку помидоры, специи, перемешать и залить горячей водой. Накрыть крышкой, убавить огонь на минимум и тушить 15 минут. За это время перемешать рагу еще один раз.
Добавить пропущенный через пресс чеснок, перемешать, тушить еще 3 минуты, затем посыпать мелко рубленной зеленью и выключить.
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