Лето на тарелке: рецепт сытного и вкусного рагу

Сезонные овощи сделают вкус рагу богаче и ярче.

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Рецептов овощного рагу с мясом существует огромное количество, и у каждой хозяйки – свой фирменный метод, проверенный временем. Сегодня мы предлагаем попробовать приготовить это сытное и аппетитное блюдо по рецепту из кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день". Если вы еще раздумываете, что приготовить на ужин, этот рецепт для вас.

Рагу с мясом и овощами

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт;

лук – 2 шт;

морковь – 2 шт;

картофель – 8 шт;

перец – 1 шт;

кабачок – 2 шт;

помидоры — 5 шт.,

специи: соль, перец и другие – по вкусу;

вода – 1 стакан;

чеснок – 4 зубчика;

растительное или сливочное масло для жарки;

зелень – по вкусу.

Способ приготовления:

Все овощи помыть, почистить порезать кубиками среднего размера.

Филе помыть, порезать, выложить в разогретую с маслом глубокую сковороду. Жарить, помешивая, 4-5 минут, на огне выше среднего. Затем туда же высыпать порезанные лук, морковь и жарить, помешивая, 5-7 минут.

Далее необходимо добавить картофель и жарить, помешивая, еще 5 минут. Добавить перец, жарить, помешивая, 5 минут, затем туда же – кабачки. Все жарить, не забывая помешивать, еще 8-10 минут.

Затем высыпать в сковородку помидоры, специи, перемешать и залить горячей водой. Накрыть крышкой, убавить огонь на минимум и тушить 15 минут. За это время перемешать рагу еще один раз.

Добавить пропущенный через пресс чеснок, перемешать, тушить еще 3 минуты, затем посыпать мелко рубленной зеленью и выключить.

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