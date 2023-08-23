Літо на тарілці: рецепт ситного та смачного рагу
Сезонні овочі зроблять смак рагу багатшим і яскравішим.
Рецептів овочевого рагу з м'ясом існує величезна кількість, і в кожної господині — свій фірмовий метод, перевірений часом. Сьогодні ми пропонуємо спробувати приготувати цю ситну й апетитну страву за рецептом із кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день". Якщо ви ще роздумуєте, що приготувати на вечерю, цей рецепт для вас.
Рагу з м'ясом та овочами
Інгредієнти:
- куряче філе — 1 шт;
- цибуля — 2 шт;
- морква — 2 шт;
- картопля — 8 шт;
- перець — 1 шт;
- кабачок — 2 шт;
- помідори — 5 шт,
- спеції: сіль, перець та інші — за смаком;
- вода — 1 склянка;
- часник — 4 зубчики;
- рослинна або вершкова олія для смаження;
- зелень — за смаком.
Спосіб приготування:
Усі овочі помити, почистити, порізати кубиками середнього розміру.
Філе помити, порізати, викласти в розігріту з олією глибоку сковороду. Смажити, помішуючи, 4-5 хвилин, на вогні вище середнього. Потім туди ж висипати порізані цибулю, моркву і смажити, помішуючи, 5-7 хвилин.
Далі необхідно додати картоплю і смажити, помішуючи, ще 5 хвилин. Додати перець, смажити, помішуючи, 5 хвилин, потім туди ж — кабачки. Усе смажити, не забуваючи помішувати, ще 8-10 хвилин.
Потім висипати в сковорідку помідори, спеції, перемішати і залити гарячою водою. Накрити кришкою, зменшити вогонь на мінімум і тушкувати 15 хвилин. За цей час перемішати рагу ще один раз.
Додати пропущений через прес часник, перемішати, тушкувати ще 3 хвилини, потім посипати дрібно рубаною зеленню і вимкнути.
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