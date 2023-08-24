Оригинальный вкус и простой рецепт: как приготовить торт с апельсиновым кремом
Это очень вкусный десерт, который невероятно просто приготовить.
Торт по простому рецепту с апельсиновым кремом точно вас порадует. Тем более, что лето заканчивается, а осенью всегда приятно выпить чашечку чая с собственноручно приготовленной выпечкой.
Можно приготовить его заранее, от этого будет только польза, если вы используете красивые сладкие и сочные апельсины. Рецепт опубликовали на сайте Ho voglia di dolce.
Торт с апельсиновым кремом
Ингредиенты:
Для теста:
- 240 г муки;
- 1 средний желток;
- 100 г коричневого сахара;
- 130 г сливочного масла;
- 1 чайная ложка дрожжей;
- 1 щепотка соли.
Для крема:
- 300 мл цельного молока;
- 200 мл апельсинового сока;
- 4 желтка;
- 100 мл сахарного песка;
- 45 г кукурузного крахмала.
Для начала приготовьте крем. В миске слегка взбейте яичные желтки ручным венчиком с сахаром, получив слегка пенистую смесь. Добавьте крахмал и апельсиновый сок и перемешайте.
В отдельной кастрюле доведите до кипения молоко вместе с апельсиновой цедрой (избегайте белой части), когда оно закипит, снимите с огня.
Достаньте кожуру и залейте половиной горячего молока смесь яйца, апельсинового сока, сахара и крахмала. Переложите все обратно в кастрюлю и доведите до кипения, добавив оставшееся молоко, хорошо и несколько раз перемешайте ручным венчиком, чтобы не было комочков. Когда крем постепенно загустеет, выключите и дайте остыть.
Тем временем готовим бисквит.
Смешайте нарезанное небольшими кусочками сливочное масло, тростниковый сахар и все остальные ингредиенты. Мешайте миксером, пока не получится рассыпчатая крошка.
Форму диаметром 22 см застелите пергаментной бумагой. Возьмите половину крошки и распределите ее по всему основанию формы, слегка прижимая руками. Добавьте крем и накройте оставшейся крошкой.
Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов в течение 45 минут. Выньте из духовки, дайте остыть и посыпьте сахарной пудрой.
Если вы любите оригинальные десерты, попробуйте приготовить торт Мельктерт. Готовят его в ЮАР, а название буквально означает "молочный пирог".