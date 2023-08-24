Заготовки на зиму: три рецепта закуски из баклажанов в соусе

Баклажаны – это популярный овощ, из которого получается отличная закуска.

Один из популярнейших салатов на зиму носит оригинальное название – "Тещин язык". Правда, под этим же названием известно еще множество блюд, в которых присутствуют баклажаны.

Но если вы хотите сохранить вкус лета до зимы, попробуйте приготовить закуски из баклажанов впрок. С соусом, чесноком и специями, этот овощ получается невероятно вкусным. Фокус выбрал три самых вкусных рецепта заготовок, которые быстро и просто готовятся из набора продуктов, который не обойдется вам слишком дорого.

Баклажаны с луком и помидорами

Ингредиенты:

6 баклажанов;

3 луковицы;

6 помидоров;

1 головка чеснока;

1 пучок зелени;

150 мл растительного масла;

1 ст.л. соли, специи, 3 ч.л. уксуса.

Нарежьте баклажаны тонкими ломтиками и обжарьте их с двух сторон на обычной сковороде, или сковороде-гриль. Нарежьте лук полукольцами, как помидоры, обжарьте на небольшом количестве растительного масла до мягкости. Это займет около 15 минут. Добавьте соль и приправы. Измельчите чеснок и зелень, выложите на ломтики баклажанов и сверните их рулетиками. Выложи рулетики в чистые стерилизованные банки, перекладывая их слоями томатного соуса с луком. Простерилизуйте банки 20 минут в кипящей воде, и за 5 минут до конца – влей в каждую по ложке уксуса. Закройте крышками и храните в темном прохладном месте.

Баклажаны с чесноком

Ингредиенты:

1,5 кг баклажанов;

200 мл растительного масла;

100 мл уксуса;

5 зубчиков чеснока;

2 ст. л. кунжута;

по 0,5 ст.л. сахара и соли;

по 2 ч.л. паприки и красного молотого перца.

Нарежьте баклажаны кружочками и обжарьте на растительном масле с двух сторон. Все остальные ингредиенты – измельчите и смешайте вместе со специями. Выложите баклажаны в простерилизованные банки, чередуя их со слоями заправки. Простерилизуйте банки еще 10 минут и закройте крышками.

Баклажаны по-грузински

Ингредиенты:

1 кг баклажанов;

100 мл растительного масла;

1 головка чеснока;

400 г болгарского перца;

1 пучок кинзы;

1 ст. л. соли;

2 ст. л. сахара;

100 мл уксуса.

Измельчите перец с чесноком и кинзой в однородную массу. Добавьте соль, сахар и уксус, и перемешайте. Нарежьте баклажаны кубиками, обжарьте их в течении 20 минут и перемешайте с овощной заправкой. Прогрейте, приправьте по вкусу, проварите еще 10 минут и разложите закуску по банкам.

Если любите баклажаны, попробуйте приготовить заготовку с чесноком и укропом на зиму.