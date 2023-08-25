Когда гости на пороге: рецепт изумительного салата с сыром, курицей и грибами
Чтобы придать салату красивую форму, можно выложить его на блюдо, использовав разъемное кулинарное кольцо.
Выходные не за горами, а значит, не исключены дружеские посиделки, приход гостей или просто теплое времяпрепровождение в кругу близких. А какие посиделки без чего-то вкусненького? Поэтому предлагаем присмотреться к рецепту салата с курицей и орехами, вкус которого настолько изумительный, что никого не оставит равнодушным. Как его приготовить, рассказали в блоге "Рецепты каждый день".
Салат с куриным филе, сыром и орехами
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 гр;
- шампиньоны – 300 гр;
- болгарский перец – 2 шт;
- сыр твердый – 200 гр;
- грецкие орехи – 100 гр;
- чеснок – 2 зубчика;
- соль – по вкусу;
- натуральный йогурт – 130 гр.
Способ приготовления:
Куриное филе помыть, отварить в подсоленной воде и мелко порезать. Сыр натереть на крупной терке. Шампиньоны помыть, при желании почистить, порезать и обжарить на сухой сковороде. Перец нарезать соломкой.
Орехи мелко порубить, чеснок тоже измельчить ножом. Все полученные ингредиенты смешать, посолить по вкусу, заправить йогуртом и перемешать. Украсить верх салата орехами.
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