Когда гости на пороге: рецепт изумительного салата с сыром, курицей и грибами

Чтобы придать салату красивую форму, можно выложить его на блюдо, использовав разъемное кулинарное кольцо.

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Выходные не за горами, а значит, не исключены дружеские посиделки, приход гостей или просто теплое времяпрепровождение в кругу близких. А какие посиделки без чего-то вкусненького? Поэтому предлагаем присмотреться к рецепту салата с курицей и орехами, вкус которого настолько изумительный, что никого не оставит равнодушным. Как его приготовить, рассказали в блоге "Рецепты каждый день".

Салат с куриным филе, сыром и орехами

Ингредиенты:

куриное филе – 500 гр;

шампиньоны – 300 гр;

болгарский перец – 2 шт;

сыр твердый – 200 гр;

грецкие орехи – 100 гр;

чеснок – 2 зубчика;

соль – по вкусу;

натуральный йогурт – 130 гр.

Способ приготовления:

Куриное филе помыть, отварить в подсоленной воде и мелко порезать. Сыр натереть на крупной терке. Шампиньоны помыть, при желании почистить, порезать и обжарить на сухой сковороде. Перец нарезать соломкой.

Орехи мелко порубить, чеснок тоже измельчить ножом. Все полученные ингредиенты смешать, посолить по вкусу, заправить йогуртом и перемешать. Украсить верх салата орехами.

Ранее Фокус писал, как приготовить простой, вкусный и легкий витаминный салат из сезонных продуктов