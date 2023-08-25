Коли гості на порозі: рецепт дивовижного салату з сиром, куркою та грибами

Щоб надати салату красивої форми, можна викласти його на блюдо, використавши роз'ємне кулінарне кільце.

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Вихідні не за горами, а отже, не виключені дружні посиденьки, прихід гостей або просто тепле проведення часу в колі близьких. А які посиденьки без чогось смачненького? Тому пропонуємо придивитися до рецепта салату з куркою та горіхами, смак якого настільки дивовижний, що нікого не залишить байдужим. Як його приготувати, розповіли в блозі "Рецепти щодня".

Салат із курячим філе, сиром і горіхами

Інгредієнти:

куряче філе – 500 г;

печериці – 300 г;

болгарський перець – 2 шт;

сир твердий – 200 г;

волоські горіхи – 100 г;

часник – 2 зубчики;

сіль – за смаком;

натуральний йогурт – 130 г.

Спосіб приготування:

Куряче філе помити, відварити в підсоленій воді та дрібно порізати. Сир натерти на крупній тертці. Печериці помити, за бажання почистити, порізати й обсмажити на сухій сковороді. Перець нарізати соломкою.

Горіхи дрібно порубати, часник теж подрібнити ножем. Усі отримані інгредієнти змішати, посолити за смаком, заправити йогуртом і перемішати. Прикрасити верх салату горіхами.

Раніше Фокус писав, як приготувати простий, смачний і легкий вітамінний салат із сезонних продуктів