Невероятный вкус: рецепт маково-лимонного торта "Царица Эстер"

Почему этот десерт получил такое оригинальное название доподлинно неизвестно, но его точно надо попробовать.

Если ищете, чего бы вкусненького приготовить, попробуйте интересный торт под названием "Царица Эстер". Почему торт назвали в честь библейской героини, которая спасла свой народ, неизвестно.

Но торт "Царица Эстер" действительно очень вкусный и популярный по всему миру. Тоненькие маковые коржи удачно дополняет нежный лимонный крем с белым шоколадом. Рецептом поделилась кулинарный блогер _tanyushina_.

Торт "Царица Эстер"⠀

Для бисквита:

4 яйца;

2 белка (2 желтка для крема);

110 г сахара;

30 мл растительного масла без запаха;

30 г муки;

50 г молотого мака (можно перемолоть в кофемолке)

пакетик ванильного сахара;

1 ч. л. разрыхлителя.

Для крема патисьер:

2 желтка;

240 мл молока;

1 лимон (понадобятся цедра и сок);

75 г сахара;

2 ст. л. крахмала.

Для дополнения:⠀

250 мл сливок 30-35 % жирности;

100 г белого шоколада.

Сначала отделите белки от желтков у всех шестерых яиц, положите шесть белков в одну посуду, четыре желтка в другую мисочку, а два желтка — отложите для крема.

Теперь готовьте крем. Лимон тщательно помойте, снимите цедру и выжмите сок.

Теперь взбейте два желтка и 75 граммов сахара миксером, пока масса не побелеет. Затем добавьте крахмал и половину молока, другую половину молока вскипятите и влейте медленно, тонкой струйкой в смесь желтков с крахмалом. Постоянно помешивая доведите крем до кипения.

Добавьте цедру и сок лимона, перемешайте до однородности. Затем накройте крем пищевой пленкой, так чтобы она касалась поверхности и оставьте его охлаждаться. Сначала как есть, а затем в холодильник.

Теперь готовьте бисквит. 70 граммов сахара и четыре желтка взбейте миксером до побеления и полного раствора сахара.

40 граммов сахара и шесть белков взбейте миксером до устойчивой пены. Смешайте отдельно сухие ингредиенты: мак, муку, разрыхлитель и ванильный сахар. Аккуратно смешайте взбитые белки с желтками. Понемногу добавляйте сухие ингредиенты и растительное масло. Перемешивайте очень медленно, чтобы тесто не опало.

Нагрейте духовку шкаф до 180 градусов. Застелите противень бумагой для выпекания, вылейте тесто ровным слоем и выпекайте 10-12 минут до готовности.

Дайте остыть, затем разрежьте на три равные полоски.

Теперь надо доготовить крем. Холодные сливки взбейте миксером, затем добавьте частями ранее приготовленный крем патисьер и половину натертого белого шоколада.

Покройте кремом коржи и соберите торт. Сверху украсьте кремом и белым шоколадом и оставьте в холодильнике на 8 часов, прежде чем подавать к столу.

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