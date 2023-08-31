Невероятный вкус: рецепт маково-лимонного торта "Царица Эстер"

Почему этот десерт получил такое оригинальное название доподлинно неизвестно, но его точно надо попробовать.

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Если ищете, чего бы вкусненького приготовить, попробуйте интересный торт под названием "Царица Эстер". Почему торт назвали в честь библейской героини, которая спасла свой народ, неизвестно.

Но торт "Царица Эстер" действительно очень вкусный и популярный по всему миру. Тоненькие маковые коржи удачно дополняет нежный лимонный крем с белым шоколадом. Рецептом поделилась кулинарный блогер _tanyushina_.

Торт "Царица Эстер"⠀

Для бисквита:

4 яйца;

2 белка (2 желтка для крема);

110 г сахара;

30 мл растительного масла без запаха;

30 г муки;

50 г молотого мака (можно перемолоть в кофемолке)

пакетик ванильного сахара;

1 ч. л. разрыхлителя.

Для крема патисьер:

2 желтка;

240 мл молока;

1 лимон (понадобятся цедра и сок);

75 г сахара;

2 ст. л. крахмала.

Для дополнения:⠀

250 мл сливок 30-35 % жирности;

100 г белого шоколада.

Сначала отделите белки от желтков у всех шестерых яиц, положите шесть белков в одну посуду, четыре желтка в другую мисочку, а два желтка — отложите для крема.

Теперь готовьте крем. Лимон тщательно помойте, снимите цедру и выжмите сок.

Теперь взбейте два желтка и 75 граммов сахара миксером, пока масса не побелеет. Затем добавьте крахмал и половину молока, другую половину молока вскипятите и влейте медленно, тонкой струйкой в смесь желтков с крахмалом. Постоянно помешивая доведите крем до кипения.

Добавьте цедру и сок лимона, перемешайте до однородности. Затем накройте крем пищевой пленкой, так чтобы она касалась поверхности и оставьте его охлаждаться. Сначала как есть, а затем в холодильник.

Теперь готовьте бисквит. 70 граммов сахара и четыре желтка взбейте миксером до побеления и полного раствора сахара.

40 граммов сахара и шесть белков взбейте миксером до устойчивой пены. Смешайте отдельно сухие ингредиенты: мак, муку, разрыхлитель и ванильный сахар. Аккуратно смешайте взбитые белки с желтками. Понемногу добавляйте сухие ингредиенты и растительное масло. Перемешивайте очень медленно, чтобы тесто не опало.

Нагрейте духовку шкаф до 180 градусов. Застелите противень бумагой для выпекания, вылейте тесто ровным слоем и выпекайте 10-12 минут до готовности.

Дайте остыть, затем разрежьте на три равные полоски.

Теперь надо доготовить крем. Холодные сливки взбейте миксером, затем добавьте частями ранее приготовленный крем патисьер и половину натертого белого шоколада.

Покройте кремом коржи и соберите торт. Сверху украсьте кремом и белым шоколадом и оставьте в холодильнике на 8 часов, прежде чем подавать к столу.

Также вы можете приготовить вкуснейший торт безе.