Неймовірний смак: рецепт маково-лимонного торта "Цариця Естер"

Чому цей десерт отримав таку оригінальну назву достеменно невідомо, але його точно треба спробувати.

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Якщо шукаєте, чого б смачненького приготувати, спробуйте цікавий торт під назвою "Цариця Естер". Чому торт назвали на честь біблійної героїні, яка врятувала свій народ, невідомо.

Але торт "Цариця Естер" справді дуже смачний та популярний по всьому світу. Тоненькі макові коржі вдало доповнює ніжний лимонний крем з білим шоколадом. Рецептом поділилась кулінарна блогерка _tanyushina_.

Торт "Цариця Естер"⠀

Для бісквіта:

4 яйця;

2 білка (2 жовтки для крему);

110 г цукру;

30 мл рослинної олії без запаху;

30 г борошна;

50 г молотого маку (можна перемолоти у кавомолці)

пакетик ванільного цукру;

1 ч. л. розпушувача.

Для крему патисьєр:

2 жовтки;

240 мл молока;

1 лимон (знадобляться цедра і сік);

75 г цукру;

2 ст. л. крохмалю.

Для доповнення:⠀

250 мл вершків 30-35 % жирності;

100 г білого шоколаду.

Спочатку відділіть білки від жовтків у всіх шістьох яєць, покладіть шість білків в один посуд, чотири жовтки в іншу мисочку, а два жовтки – відкладіть для крему.

Тепер готуйте крем. Лимон ретельно помийте, зніміть цедру та вичавіть сік.

Тепер збийте два жовтки та 75 грамів цукру міксером, доки маса не побіліє. Потім додайте крохмаль та половину молока, іншу половину молока скип‘ятіть та влийте повільно, тонкою цівочкою у суміш жовтків з крохмалем. Постійно помішуючи доведіть крем до кипіння.

Додайте цедру та сік лимона, вимішайте до однорідності. Потім накрийте крем харчовою плівкою, так щоб вона торкалась поверхні і лишіть його охолоджуватись. Спочатку як є, а потім у холодильник.

Тепер готуйте бісквіт. 70 грамів цукру та чотири жовтки збийте міксером до побіління та повного розчину цукру.

40 грамів цукру та шість білків збийте міксером до стійкої піни. Змішайте окремо сухі інгредієнти: мак, борошно, розпушувач та ванільний цукор. Акуратно змішайте збиті білки з жовтками. Потроху додавайте сухі інгредієнти та рослинну олію. Перемішуйте дуже повільно, щоб тісто не опало.

Нагрійте духовку шафу до 180 градусів. Застеліть деко папером для випікання, вилийте тісто рівним шаром і випікайте 10-12 хвилин до готовності.

Дайте вистигнути, потім розріжте на три рівні полоски.

Тепер треба доготувати крем. Холодні вершки збийте міксером, потім додайте частинами раніше приготований крем патісьєр і половину натертого білого шоколаду.

Покрийте кремом коржі та зберіть торт. Зверху прикрасьте кремом та білим шоколадом та лишить в холодильнику на 8 годин, перш ніж подавати до столу.

Також ви можете приготувати смачнючий торт безе.