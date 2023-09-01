Быстро и вкусно: рецепт простого супа с охотничьими колбасками (видео)

На приготовление такого супа уйдет совсем немного времени.

Суп с охотничьими колбасками – идеальное решение на обед или ужин. Он получается сытным, наваристым и с интересным привкусом. Поэтому если вы все еще ломаете голову над тем, что поставить на стол, рекомендуем воспользоваться рецептом кулинарного блогера Юлии Симончук и приготовить такой суп для себя и своих близких.

Вкусный суп с охотничьими колбасками

Ингредиенты (на 2,5 — 3 литра):

охотничьи колбаски – 300-350 гр;

лук – 1 шт;

морковь – 1 шт;

чеснок – 2-3 зубчика;

помидор – 1 шт;

томатная паста – 1 ст. л;

кубик бульона – 1 шт;

картофель – 3-4 шт;

соль, перец, хмели-сунели, лавровый лист – по вкусу;

масло;

зелень;

сметана для подачи.

Способ приготовления:

В кастрюле поджарить на растительном масле лук и морковь, добавить порезанный помидор и чеснок, еще немножко подарить, а затем влить томатную пасту и перемешать.

Далее отправить в кастрюлю порезанные колбаски и еще протушить, добавляя кубик бульона по желанию, соль, перец, специи, лавровый лист.

Налить воду, добавить картофель и варить на умеренном огне до готовности картофеля. В конце добавить зелень, снять с огня. Подавать со сметаной.

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