Пикантный пирог с помидорами: не дадим зря пропасть урожаю томатов

Потратив всего 1 час времени, у вас получится прекрасный итальянский пирог из томатов. А что еще нужно, чтобы оставшиеся от консервации помидоры не пропали даром?

Пикантный пирог с помидорами – это прекрасная идея для осеннего ужина на природе, которую Фокус нашел для вас на сайте Misya. Для украшения можно использовать что угодно: например, желтые помидоры или кусочки зеленого перца чили. То же самое и с начинкой. Берите фету, оливки и каперсы, но потенциально можно использовать что угодно, от жареных баклажанов (которые, кстати, думаем, отлично к ним подойдут, особенно в сочетании с фетой) до маринованного тунца. Кстати, это идеальный рецепт для обеда, а также для фуршета или как блюдо, которое нужно приготовить заранее, чтобы обед был готов по возвращении с прогулки по осеннему парку.

Пикантный пирог с помидорами

Ингредиенты:

форма для запекания 24 см;

3 яйца;

220 г цельнозерновой муки;

100 г подсолнечного масла;

130 г томатного пюре;

1 пакетик быстродействующих дрожжей;

1 чайная ложка соли без горки;

100 г черных оливок без косточек;

100 г сыра фета;

2 столовые ложки обессоленных каперсов;

5 желтых помидоров черри;

перец.

Яйца взбивайте с солью и перцем не менее 10 минут, пока смесь не станет легкой и пенистой. Добавьте также масло и муку, быстрорастворимые дрожжи и, наконец, пюре. Нарежьте сыр фета кубиками, удалите косточки из оливок и обессолите каперсы, затем добавьте их в смесь, осторожно помешивая. Помидоры вымойте и разрежьте пополам.

Вылейте смесь в форму, застеленную пергаментной бумагой (можно также использовать квадрат со стороной 22-23 см с каждой стороны, чтобы разрезать торт на квадраты для фуршета) и украсьте помидорами черри, оставив разрезанную сторону вверх.

Выпекайте около 40–45 минут в предварительно разогретой духовке при температуре 180°C (всегда проверяйте зубочисткой, прежде чем вынимать из духовки). Пикантный томатный пирог готов: дайте ему полностью остыть, прежде чем нарезать его на ломтики и подавать.

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