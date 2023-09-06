Вкусная закуска: рецепт баклажанов по-корейски
Приготовленные по этому рецепту баклажаны получаются острыми и пикантными.
Любителям баклажанов точно понравится этот рецепт. Они получаются очень вкусными, и отлично дополнят любой гарнир и разнообразят ваше меню. Фокус расскажет, как их приготовить.
Такие баклажаны отлично хранятся в холодильнике несколько дней, но исчезают очень быстро.
Баклажаны по-корейски
Ингредиенты:
- баклажаны — 2шт.
- перец болгарский -3шт.
- одна луковица;
- одна морковка;
- чеснок – 3 зубчика;
- сахар – 1 ч. л.;
- соевый соус – 1 ст. л.;
- уксус 9% — 2-3 ст. л.;
- соль – по вкусу.
Баклажаны помойте, отрежьте плодоножки и нарежьте соломкой. Добавьте немного соли, перемешайте и оставьте на 15 минут, чтобы ушла лишняя жидкость.
А пока готовьте все остальное. Нарежьте болгарский перец соломкой, а лук полукольцами. Морковь натрите на терке для корейской моркови, или порежьте соломкой.
Положите все овощи в салатник. Разогрейте масло на сковороде, слейте с баклажанов образовавшуюся жидкость. Можете промыть, но это необязательно. Поджарьте баклажаны на сковороде и положите к остальным овощам.
Добавьте соевый соус, уксус, сахар, попробуйте, если чего-то не хватает, добавьте вкуса. Добавьте чеснок, пропущенный через пресс.
Перемешайте все овощи и уберите в холодильник настоятся и пропитаться ароматами хотя бы на пару часов. Баклажаны по-корейски готовы.
Если любите баклажаны, попробуйте приготовить их впрок. Замаринуйте баклажаны целиком на зиму.