Вкусно к чаю: рецепт булочек с шоколадом

Эти невероятно вкусные булочки точно вам понравятся.

Если вы любите сдобные булочки и любите шоколад, то самое время приготовить вкуснейшие булочки-бриошь от шеф-кондитера Стефано Ферраро.

Хоть это и рецепт и от шеф-повара, но готовить булочки очень просто. Только главное выбирать качественные продукты: хорошую цельнозерновую муку, вкусное сливочное масло и горький темный шоколад. Рецептом поделились на сайте Giallo Zafferano.

Булочки с шоколадом

Ингредиенты:

мука 400 г;

сахар 40 г;

молоко 55 г;

вода 45 г;

свежие пивные дрожжи 14 г;

яйца (2 средних) 110 г;

соль до 5 г;

сливочное масло (комнатной температуры) 115 г;

шоколад темный (72% крупными каплями) 50 г.

Чтобы приготовить шоколадные булочки, сначала достаньте масло из холодильника примерно на десять минут. В чашу планетарного миксера насыпьте предварительно просеянную муку, сахар и влейте молоко в центр, добавьте воду и раскрошенные пивные дрожжи.

Взбейте 2 яйца и влейте их в миксер. И перемешивайте тесто около пяти минут. После добавьте соль и снова перемешайте все ингредиенты.

Добавляйте сливочное масло в три захода, каждый раз тщательно перемешивая. Когда масло хорошо впитается, добавьте шоколад

После переложите тесто на стол, скатайте его в шар, положите в миску, смазанную сливочным маслом и поставьте его в холодильник на ночь или на 10-12 часов. Когда тесто хорошо поднимется, перенесите его на кондитерскую доску.

Сформируйте небольшие кусочки теста весом по 50-60 г каждый. Округлите каждый кусочек ладонью, чтобы сформировать правильные шарики.

Переложите шарики на противень, застеленный бумагой для выпечки, на расстоянии не менее 4-5 см друг от друга. Накройте шарики заранее смазанной пищевой пленкой, чтобы она не прилипала к тесту. Дайте булочкам подняться (это займет 45-60 минут при комнатной температуре).

Когда булочки хорошо поднимутся, взбейте в небольшой миске яичный желток с молоком. Используйте его, чтобы смазать поверхность бриошей.

Готовьте в разогретой духовке при температуре 200° в течение 10–15 минут на средне-низком уровне. Когда они станут золотистыми, достаньте бриоши из духовки и дайте им остыть перед подачей.

Шоколадные бриоши можно хранить пару дней в плотно закрытом пищевом пакете. В противном случае вы можете заморозить их после приготовления.

Если вы торопитесь, то можете дать тесту подняться при комнатной температуре 1-1,5 часа, однако учтите, что если не хранить его в холодильнике, готовое изделие может оказаться менее вкусным.

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