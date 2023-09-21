Баклажаны по-грузински на зиму: рецепт закуски для тех, кто любит яркий вкус

Это блюдо обладает острым вкусом, поэтому станет отличной закуской на праздничном столе.

Баклажаны зимой вкусны в любом виде – маринованные, фаршированные, соленые. Они отлично подойдут как добавка к обеду или ужину, так и в качестве отдельной закуски на праздничный стол. Предлагаем вам еще один интересный рецепт баклажанов на зиму – по-грузински. Они получаются слегка острыми и очень вкусными. Как их приготовить наилучшим образом, рассказали в блоге "Рецепты заготовок".

Баклажаны по-грузински

Ингредиенты:

баклажаны — 2 кг;

помидоры — 1 кг;

сладкий перец ратунда — 6 шт;

острый перец — 2-3 шт;

чеснок — 2 головки;

зелень — большой пучок (петрушка, укроп, базилик, кинза);

подсолнечное масло для жарки — 0,5 стак;

соль — 1 ст. л;

сахар — 2 ст. л;

уксус 9% — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Баклажаны помыть, очистить от кожуры, порезать кружочками или полукольцами, если овощи крупные, толщиной 1-1,5 см. Сложить их в миску, залить подсоленной водой на пару часов, чтобы за это время из них вышла горечь.

Пока баклажаны отстаиваются, помидоры помыть, перец и чеснок почистить, пропустить через мясорубку и полученную массу поставить на средний огонь. Добавить рубленую зелень, соль и сахар. Пусть масса прокипит 10-15 минут, после чего влить в кастрюлю уксус.

С баклажан слить воду, выжать их, чтобы ушла лишняя вода, а затем поджарить с обеих сторон на растительном масле.

В чистые стерилизованные банки слоями выложить баклажаны и соус, чтобы он покрыл каждый кусочек. Накрыть крышками и стерилизовать 20-30 минут, после чего банки закатать, перевернуть и укутать до полного остывания.

Ранее Фокус писал, как приготовить маринованные баклажаны целиком.