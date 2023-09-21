Закуска из баклажанов "Язык проглотишь": рецепт вкуснейшего блюда для любого времени года

Такую закуску можно подавать на стол сразу после приготовления, а можно закатать в банки на зиму.

Закуска под названием "имам баялды" – популярное блюдо кавказской и болгарской кухни. Ее название буквально переводится "язык проглотишь", что объясняется тем, насколько вкусной она получается. Такая закуска – незаменимое дополнение к шашлыку, а еще ее можно приготовить и закатать под крышечки, чтобы и зимой иметь под рукой. Как приготовить закуску из баклажанов, красных перцев и томатов, рассказала кулинарный блогер Кристина Азизян

Закуска "Язык проглотишь"

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт;

красный и зеленый болгарский перец – 2 шт;

лук – 2-3 шт;

крупные помидоры – 5-6 шт (можно взять больше);

зелень: базилик, укроп, петрушка, кинза;

оливковое или растительное масло для жарки;

соль и перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Все овощи помыть, перец очистить от семян и плодоножки. Баклажаны почистить и порезать брусочками, перец порезать так же, помидоры – дольками.

На оливковом или подсолнечном масле обжарить по очереди, баклажаны, перцы, посолить и поперчить черным молотым перцем и паприкой. Выложить готовые овощи на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Потом обжарить лук, порезанный полукольцами, с мелко порубленным чесноком и добавить очищенные и мелко порезанные помидоры. Посолить поперчить, закрыть крышкой и тушить 5-7 минут. Когда томатный соус готов, в него отправить обжаренные баклажаны и перцы. Смешать и добавить зелень. Закуска готова.

Если вы закрываете блюдо на зиму, то сразу после варки его необходимо расфасовать по чистым стерилизованным банкам, закатать и укутать до остывания.

Ранее Фокус писал, как приготовить баклажаны по-грузински на зиму.