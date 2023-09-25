Два в одном: рецепт заправки для борща, которую можно использовать, как салат

Такая заправка популярна, потому что может быть весьма универсальным блюдом.

Борщовая заправка – одна из самых удобных заготовок на зиму, потому что в одной баночке собраны все овощи и приправы для приготовления аппетитного блюда. Однако заправку, приготовленную по рецепту Юлии Симончук, можно употреблять и как самостоятельный салат.

Заправка для борща

Ингредиенты:

свекла красная – 3 кг;

лук среднего размера – 4-5 штук;

перец – 1 кг;

масло растительное – 1 стакан;

уксус – 1 стакан;

вода – 1 стакан;

сахар – 1 стакан;

соль – 1.5 ст. л;

черный перец, специи – по вкусу.

Способ приготовления:

Свеклу отварить в подсоленной воде до готовности, остудить, почистить, натереть на крупной терке. Лук и перец почистить, мелко порезать и вместе со свеклой сложить в кастрюлю с толстым дном.

Добавить туда же растительное масло, воду, уксус, сахар, соль, специи. Поставить все на средний огонь и варить, периодически помешивая, 25–30 минут после закипания. Горячую заправку разложить в сухие стерилизованные банки, закатать крышками и укутать до полного остывания. Хранить в темном и прохладном месте.

Ранее Фокус писал, как приготовить борщовую заправку с фасолью.