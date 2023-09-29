Баклажаны по-павлодарски: рецепт острой и вкусной закуски на зиму

Для приготовления этой закуски нужно брать очень сочные помидоры, а если на овощах сть повреждения, необходимо их обрезать перед тем, как отправлять на переработку.

Баклажаны по-павлодарски – один из самых популярных и узнаваемых рецептов заготовки этого овоща на зиму. Острый пряный соус, томаты, сладки перец дают потрясающий вкус, и на выходе получается очень вкусный салат, который может служить и в качестве закуски. Как его приготовить, рассказали в блоге "Рецепты заготовок".

Баклажаны по-павлодарски

Ингредиенты:

спелые и сочные помидоры – 2 кг;

небольшие ровные баклажаны (лучше продолговатые, а не круглые) – 1 кг;

сладкий болгарский перец – 2-3 шт;

острый стручковой перец;

чеснок – 3-4 головки;

крупная соль – 1-2 ст. л с горкой (можно, по вкусу);

сахар – 3 ст. л;

уксус 9% – 2 ст. л.

Растительное масло в салат не добавляют, но, при желании, можно влить 0,5 стакана.

Способ приготовления:

Перец очистить от плодоножки и семян, разрезать пополам или на четвертинки. Помидоры порезать так же. Если на овощах есть испорченные места – все срезать.

Чеснок почистить. У острого перца отломать хвостик, сам стручок разломать пополам. Резать его не нужно: если перец окажется очень жгучим, то потом придется отмывать и нож, и разделочную доску.

Все овощи пропустить через мясорубку. Последним отправлять на перемолку чеснок и острый перец, а чтобы кусочки не оставались в мясорубке, после них нужно пропустить несколько помидоров.

Баклажаны от кожуры чистить не нужно. Порезать их вдоль на 2-4 части, затем нарезать кусочками произвольной величины. Можно сделать большие куски или порезать кубиками.

Перемеленные овощи поставить на огонь, добавить сахар и соль, вскипятить и варить на слабом огне пять минут.

Опустить в массу баклажаны, варить с момента закипания еще 30-40 минут. Время варки зависит от жесткости баклажанов и величины кусочков. К концу приготовления баклажаны должны потемнеть и стать мягкими, но не разваливаться.

В кипящие баклажаны добавить уксус, затем горячим салат разлить в чистые стерилизованные банки и закатать крышками. Укутать до остывания, после чего хранить в темном прохладном месте.

Ранее Фокус писал, как приготовить баклажаны в томате на зиму.