Грибная икра: рецепт универсальной намазки

Такая икра отлично подойдет для тостов и батербродов в качестве намазки.

Осень – грибная пора. Благо, теплая погода и дожди, которые пришли в последнее время, способствуют тому, что в леса направились толпы грибников. Из грибов готовят множество самых разнообразных блюд: варят, жарят, сушат, добавляют в соусы, пиццу, салаты. А еще грибы консервируют. Предлагаем вам рецепт грибной икры по рецепту из кулинарного блога "Кулинария", которая отлично подойдет в качестве намазки на бутерброды и тосты. Готовить ее очень просто, и она может долго храниться в холодильнике или погребе.

Грибная икра

Ингредиенты:

отваренные грибы – 2 кг;

большая морковь – 1 шт;

лук – 2 шт;

большие помидоры – 2 шт;

соль – 2 ч. л;

сахар – щепотка;

черный молотый перец – по вкусу;

растительное масло – 0,5 стакана;

уксус – 2 ст. л;

чеснок – 5 ст. л.

Способ приготовления:

Грибы, отваренные в подсоленной воде до готовности, пропустить через мясорубку.

Овощи пропустить через мясорубку, добавить растительное масло, соль, сахар и черный молотый перец. Сложить все перечисленное в кастрюлю с толстым дном и поставить на огонь. Тушить 10 минут после закипания массы, помешивая. Затем добавить туда же грибы и тушить еще 20 минут. Добавить уксус и измельченный чеснок. Горячей икру разлить в стерилизованные теплые банки и закатать крышками.

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