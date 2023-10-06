Грибная икра: рецепт универсальной намазки
Такая икра отлично подойдет для тостов и батербродов в качестве намазки.
Осень – грибная пора. Благо, теплая погода и дожди, которые пришли в последнее время, способствуют тому, что в леса направились толпы грибников. Из грибов готовят множество самых разнообразных блюд: варят, жарят, сушат, добавляют в соусы, пиццу, салаты. А еще грибы консервируют. Предлагаем вам рецепт грибной икры по рецепту из кулинарного блога "Кулинария", которая отлично подойдет в качестве намазки на бутерброды и тосты. Готовить ее очень просто, и она может долго храниться в холодильнике или погребе.
Грибная икра
Ингредиенты:
- отваренные грибы – 2 кг;
- большая морковь – 1 шт;
- лук – 2 шт;
- большие помидоры – 2 шт;
- соль – 2 ч. л;
- сахар – щепотка;
- черный молотый перец – по вкусу;
- растительное масло – 0,5 стакана;
- уксус – 2 ст. л;
- чеснок – 5 ст. л.
Способ приготовления:
Грибы, отваренные в подсоленной воде до готовности, пропустить через мясорубку.
Овощи пропустить через мясорубку, добавить растительное масло, соль, сахар и черный молотый перец. Сложить все перечисленное в кастрюлю с толстым дном и поставить на огонь. Тушить 10 минут после закипания массы, помешивая. Затем добавить туда же грибы и тушить еще 20 минут. Добавить уксус и измельченный чеснок. Горячей икру разлить в стерилизованные теплые банки и закатать крышками.
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