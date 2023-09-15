Вкусно и просто: рецепт икры из баклажанов с тыквой и помидорами

Икра из баклажанов – это всегда вкусно, а если добавить к ним другие овощи, то получится еще вкуснее.

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Если любите заготовки на зиму, попробуйте приготовить вкуснейшую икру из баклажанов, но с приятным дополнением в виде тыквы и помидоров.

Это вкусная и простая закуска для всех. Подойдет даже веганам и вегетарианцам. Ее можно есть с гренками, рисовыми хлебцами, фалафелем, или просто ложкой. Фокус расскажет, как приготовить эту вкуснейшую заготовку.

Икра из баклажанов с тыквой

Ингредиенты:

баклажан — 1 кг;

помидоры — 1 кг;

тыква — 1 кг;

головка чеснока;

масло растительное — 100 мл;

соль — 30 г.

Закипятите воду в кастрюле, посолите, опустите туда бакладжаны и проварите их буквально минут 10, до мягкости. Достаньте, дайте остыть, снимите кожицу, если хотите и измельчите.

Тыкву помойте, очистите от кожуры и семян, мякоть натрите на крупной терке. Нагрейте половину масла и пассеруйте мякоть тыквы 5 минут.

Помидоры помойте, нарежьте кубиками и пассеруйте на оставшемся масле около трех минут. Чеснок очистите и пропустите через пресс, или в блендере.

Соедините подготовленные ингредиенты, посолите, перемешайте, доведите до кипения и варите 30 минут.

Горячую овощную массу проверьте на соль, досолите, если нужно и разложите по стерилизованным банкам. Икра готова.

Также на зиму вы можете приготовить вкусный томатный соус.