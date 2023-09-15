Смачно і просто: рецепт ікри з баклажанів з гарбузом і помідорами

Ікра з баклажанів — це завжди смачно, а якщо додати до них інші овочі, то вийде ще смачніше.

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Якщо любите заготовки на зиму, спробуйте приготувати смачну ікру з баклажанів, але з приємним доповненням у вигляді гарбуза і помідорів.

Це смачна і проста закуска для всіх. Підійде навіть веганам і вегетаріанцям. Її можна їсти з грінками, рисовими хлібцями, фалафелем, або просто ложкою. Фокус розповість, як приготувати цю дуже смачну заготовку.

Ікра з баклажанів із гарбузом

Інгредієнти:

баклажан — 1 кг;

помідори — 1 кг;

гарбуз — 1 кг;

головка часнику;

олія рослинна — 100 мл;

сіль — 30 г.

Закип'ятіть воду в каструлі, посоліть, опустіть туди баклажани і проваріть їх буквально хвилин 10, до м'якості. Дістаньте, дайте охолонути, зніміть шкірку, якщо хочете, і подрібніть.

Гарбуз помийте, очистіть від шкірки та насіння, м'якоть натріть на крупній тертці. Нагрійте половину олії та пасеруйте м'якоть гарбуза 5 хвилин.

Помідори помийте, наріжте кубиками і пасеруйте на олії, що залишилася, близько трьох хвилин. Часник очистіть і пропустіть через прес, або в блендері.

З'єднайте підготовлені інгредієнти, посоліть, перемішайте, доведіть до кипіння і варіть 30 хвилин.

Гарячу овочеву масу перевірте на сіль, досоліть, якщо потрібно, і розкладіть по стерилізованих банках. Ікра готова.

Також на зиму ви можете приготувати смачний томатний соус.