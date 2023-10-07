Закуска из баклажанов за 15 минут: пошаговый рецепт
При приготовлении закуски главное – пожарить баклажаны так, чтобы они были мягкими, но не потеряли свою форму.
Баклажаны– овощ, который отличается мягким вкусом и очень универсален в качестве ингредиента, поскольку идеально подходит для приготовления салатов, икры, заготовок и других блюд. Сегодня предлагаем вам рецепт аппетитной закуски из этого овоща, на приготовление которой у вас уйдет совсем немного времени. Рецептом поделились в блоге "Кулинария".
Закуска из баклажанов за 15 минут
Ингредиенты:
- баклажаны – 3-4 шт;
- чеснок – 4-6 зубчиков;⠀
- соевый соус – 2-3 ст. л;⠀
- сахар – 0,5 ч. л.
- растительное масло;⠀
- зелень.
Способ приготовления:
Баклажаны хорошо помыть, высушить с помощью бумажного полотенца, порезать небольшими брусочками.
На разогретую сковороду с маслом выложить два зубчика почищенного и мелко порезанного чеснока. Обжарить и добавить баклажаны. Снова все обжарить, добавить сахар и соевый соус, перемешать.
Жарить все еще около пяти минут, пока баклажаны станут мягкими. Однако не надо их слишком пережаривать, они не должны превратиться в кашу. Вкусно, когда чувствуется кожура. Добавить оставшийся чеснок, переложить в тарелку, посыпать зеленью и подавать к столу.
Ранее Фокус писал, как приготовить ленивые баклажаны.