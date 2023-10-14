Сладкий пирог с вишней и кремом: рецепт вкуснейшего лакомства

Этот пирог обычно готовят на побережье Амальфи и испечь его невероятно просто.

С рецептом этого Амальфитанского пирога мы отправляемся в путешествие в Кампанию, страну пасты и многих других деликатесов с вечными вкусами, рецепты которых ревностно охраняются в этом регионе. Это не типичное блюдо, а десерт, получивший такое название, вероятно, из-за используемых и сочетаемых ингредиентов. Мягкая и ароматная выпечка содержит заварной крем со вкусом лимона, скрывающий в себе жемчужину десерта: вишню в сиропе.

Фактически, крем и черная вишня — это одно из классических сочетаний южной кондитерской выпечки, в частности Апулии и Кампании. Похожий сладкий пирог, к слову, готовят и в Польше. Ингредиенты рассчитаны на форму диаметром 24 см. Рецептом поделились на сайте Giallo Zafferano.

Сладкий пирог с вишней

Ингредиенты:

Для теста:

мука 300 г;

яйца (около 2) 110 г;

холодное сливочное масло из холодильника 150 г;

сахар 150 г;

цедра лимона;

соль до 3 г;

разрыхлитель для тортов 1 ч. л.

Для крема:

вишня в сиропе 120 г;

молоко 370 г;

яичные желтки (около 4) 60 г;

сахар 150 г;

мука 40 г;

цедра лимона.

Чтобы приготовить пирог "Амальфи", насыпьте муку и разрыхлитель в чашу миксера с насадкой-лопаткой. Добавьте холодное сливочное масло из холодильника, нарезанное кусочками. Перемешайте, затем добавьте сахар и соль.

Снова перемешивайте, пока не получите мучнистую рассыпчатую смесь, затем приправьте ее цедрой половины лимона и влейте яйца.

Месите, пока смесь не станет плотной и хорошо перемешанной. Затем положите тесто на рабочую поверхность, слегка поработайте руками, чтобы сформировать шар и накройте пищевой пленкой. Дайте ему постоять в холодильнике минимум 1 час.

Тем временем приготовьте заварной крем: в кастрюлю вылейте яичные желтки и сахар, перемешайте лопаткой и затем добавьте муку.

Перемешайте до получения гладкой и плотной смеси.

Теперь в другой кастрюльке нагрейте молоко, приправленное цедрой лимона. Когда оно закипит, сначала вылейте небольшое количество яичной смеси, помешивая лопаточкой, чтобы она растворилась. Затем добавьте все остальное и перемешайте. Отправьте кастрюлю на огонь и дайте крему загустеть на умеренном огне, постоянно помешивая, пока он не станет кремовым и плотным.

Переложите крем в миску, наполните еще одну, большую, кубиками льда и поставьте миску с кремом на лед.

Затем накройте крем пищевой пленкой. Так он быстро остынет, не потеряв цвет и консистенцию. Когда остынет, оставьте застывать в холодильнике на 1 час.

Теперь достаньте тесто, возьмите 2/3 порции и раскатайте скалкой до толщины примерно 3 мм. Переложите полученное тесто в форму для тарта диаметром 24 см, желательно со съемным дном. Убедитесь, что тесто хорошо приклеилось ко дну и бокам, затем удалите лишнее тесто с краев.

Наполните корж кремом, равномерно распределяя его лопаткой. Слейте с вишни сироп и разместите ягоды на креме в произвольном порядке.

Возьмите оставшееся тесто и обрезки теста. Раскатайте скалкой до толщины 3 мм и нарежьте полоски шириной около 1 см.

Положите полоски на пирог наклонно, накладывая их друг на друга, чтобы получился ромбовидный узор.

Украшение закончено, готовьте пирог в духовке на средней полке при температуре 180° 35 минут. После приготовления достаньте амальфитанский пирог из духовки, дайте остыть, затем подавайте, посыпав сахарной пудрой.

Вы также можете месить вручную: но в этом случае вам придется действовать очень быстро, чтобы не перегреть масло.

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