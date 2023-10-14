Сладкий пирог с вишней и кремом: рецепт вкуснейшего лакомства
Этот пирог обычно готовят на побережье Амальфи и испечь его невероятно просто.
С рецептом этого Амальфитанского пирога мы отправляемся в путешествие в Кампанию, страну пасты и многих других деликатесов с вечными вкусами, рецепты которых ревностно охраняются в этом регионе. Это не типичное блюдо, а десерт, получивший такое название, вероятно, из-за используемых и сочетаемых ингредиентов. Мягкая и ароматная выпечка содержит заварной крем со вкусом лимона, скрывающий в себе жемчужину десерта: вишню в сиропе.
Фактически, крем и черная вишня — это одно из классических сочетаний южной кондитерской выпечки, в частности Апулии и Кампании. Похожий сладкий пирог, к слову, готовят и в Польше. Ингредиенты рассчитаны на форму диаметром 24 см. Рецептом поделились на сайте Giallo Zafferano.
Сладкий пирог с вишней
Ингредиенты:
Для теста:
- мука 300 г;
- яйца (около 2) 110 г;
- холодное сливочное масло из холодильника 150 г;
- сахар 150 г;
- цедра лимона;
- соль до 3 г;
- разрыхлитель для тортов 1 ч. л.
Для крема:
- вишня в сиропе 120 г;
- молоко 370 г;
- яичные желтки (около 4) 60 г;
- сахар 150 г;
- мука 40 г;
- цедра лимона.
Чтобы приготовить пирог "Амальфи", насыпьте муку и разрыхлитель в чашу миксера с насадкой-лопаткой. Добавьте холодное сливочное масло из холодильника, нарезанное кусочками. Перемешайте, затем добавьте сахар и соль.
Снова перемешивайте, пока не получите мучнистую рассыпчатую смесь, затем приправьте ее цедрой половины лимона и влейте яйца.
Месите, пока смесь не станет плотной и хорошо перемешанной. Затем положите тесто на рабочую поверхность, слегка поработайте руками, чтобы сформировать шар и накройте пищевой пленкой. Дайте ему постоять в холодильнике минимум 1 час.
Тем временем приготовьте заварной крем: в кастрюлю вылейте яичные желтки и сахар, перемешайте лопаткой и затем добавьте муку.
Перемешайте до получения гладкой и плотной смеси.
Теперь в другой кастрюльке нагрейте молоко, приправленное цедрой лимона. Когда оно закипит, сначала вылейте небольшое количество яичной смеси, помешивая лопаточкой, чтобы она растворилась. Затем добавьте все остальное и перемешайте. Отправьте кастрюлю на огонь и дайте крему загустеть на умеренном огне, постоянно помешивая, пока он не станет кремовым и плотным.
Переложите крем в миску, наполните еще одну, большую, кубиками льда и поставьте миску с кремом на лед.
Затем накройте крем пищевой пленкой. Так он быстро остынет, не потеряв цвет и консистенцию. Когда остынет, оставьте застывать в холодильнике на 1 час.
Теперь достаньте тесто, возьмите 2/3 порции и раскатайте скалкой до толщины примерно 3 мм. Переложите полученное тесто в форму для тарта диаметром 24 см, желательно со съемным дном. Убедитесь, что тесто хорошо приклеилось ко дну и бокам, затем удалите лишнее тесто с краев.
Наполните корж кремом, равномерно распределяя его лопаткой. Слейте с вишни сироп и разместите ягоды на креме в произвольном порядке.
Возьмите оставшееся тесто и обрезки теста. Раскатайте скалкой до толщины 3 мм и нарежьте полоски шириной около 1 см.
Положите полоски на пирог наклонно, накладывая их друг на друга, чтобы получился ромбовидный узор.
Украшение закончено, готовьте пирог в духовке на средней полке при температуре 180° 35 минут. После приготовления достаньте амальфитанский пирог из духовки, дайте остыть, затем подавайте, посыпав сахарной пудрой.
Вы также можете месить вручную: но в этом случае вам придется действовать очень быстро, чтобы не перегреть масло.
Также вы можете приготовить вкуснейший пирог с ягодами – крамбл. Это правда простейший рецепт пирога на свете.