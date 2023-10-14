Солодкий пиріг із вишнею та кремом: рецепт смачного десерту

Цей пиріг зазвичай готують на узбережжі Амальфі і спекти його неймовірно просто.

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З рецептом цього Амальфітанського пирога ми вирушаємо в подорож до Кампанії, країни пасти та багатьох інших делікатесів із вічними смаками, рецепти яких ревно охороняються в цьому регіоні. Це не типова страва, а десерт, який отримав таку назву, ймовірно, через використовувані та поєднувані інгредієнти. М'яка й ароматна випічка містить заварний крем зі смаком лимона, що приховує в собі перлину десерту: вишню в сиропі.

Фактично, крем і чорна вишня — це одне з класичних поєднань південної кондитерської випічки, зокрема Апулії та Кампанії. Схожий солодкий пиріг, до слова, готують і в Польщі. Інгредієнти розраховані на форму діаметром 24 см. Рецептом поділилися на сайті Giallo Zafferano.

Солодкий пиріг із вишнею

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно 300 г;

яйця (близько 2) 110 г;

холодне вершкове масло з холодильника 150 г;

цукор 150 г;

цедра лимона;

сіль до 3 г;

розпушувач для тортів 1 ч. л.

Для крему:

вишня в сиропі 120 г;

молоко 370 г;

яєчні жовтки (близько 4) 60 г;

цукор 150 г;

борошно 40 г;

цедра лимона.

Щоб приготувати пиріг "Амальфі", насипте борошно та розпушувач у чашу міксера з насадкою-лопаткою. Додайте холодне вершкове масло з холодильника, нарізане шматочками. Перемішайте, потім додайте цукор і сіль.

Знову перемішуйте, поки не отримаєте борошнисту розсипчасту суміш, потім приправте її цедрою половини лимона і влийте яйця.

Місіть, поки суміш не стане щільною і добре перемішаною. Потім покладіть тісто на робочу поверхню, злегка попрацюйте руками, щоб сформувати кулю і накрийте харчовою плівкою. Дайте йому постояти в холодильнику щонайменше 1 годину.

Тим часом приготуйте заварний крем: у каструлю вилийте яєчні жовтки і цукор, перемішайте лопаткою і потім додайте борошно.

Перемішайте до отримання гладкої та щільної суміші.

Тепер в іншій каструльці нагрійте молоко, приправлене цедрою лимона. Коли воно закипить, спочатку вилийте невелику кількість яєчної суміші, помішуючи лопаткою, щоб вона розчинилася. Потім додайте все інше і перемішайте. Відправте каструлю на вогонь і дайте крему загуснути на помірному вогні, постійно помішуючи, доки він не стане кремовим і щільним.

Перекладіть крем у миску, наповніть ще одну, більшу, кубиками льоду і поставте миску з кремом на лід.

Потім накрийте крем харчовою плівкою. Так він швидко охолоне, не втративши колір і консистенцію. Коли охолоне, залиште застигати в холодильнику на 1 годину.

Тепер дістаньте тісто, візьміть 2/3 порції і розкачайте качалкою до товщини приблизно 3 мм. Перекладіть отримане тісто у форму для тарта діаметром 24 см, бажано зі знімним дном. Переконайтеся, що тісто добре приклеїлося до дна і боків, потім видаліть зайве тісто з країв.

Наповніть корж кремом, рівномірно розподіляючи його лопаткою. Злийте з вишні сироп і розмістіть ягоди на кремі в довільному порядку.

Візьміть тісто, що залишилося, і обрізки тіста. Розкачайте качалкою до товщини 3 мм і наріжте смужки завширшки близько 1 см.

Покладіть смужки на пиріг похило, накладаючи їх одна на одну, щоб вийшов ромбоподібний візерунок.

Прикрашання закінчено, готуйте пиріг у духовці на середній полиці за температури 180° 35 хвилин. Після приготування дістаньте амальфітанський пиріг із духовки, дайте охолонути, потім подавайте, посипавши цукровою пудрою.

Ви також можете місити вручну: але в цьому разі вам доведеться діяти дуже швидко, щоб не перегріти олію.

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