Пирог со шпинатом: вкуснейшее блюдо, которое можно есть и холодным
Это блюдо традиционно готовят в Италии, но считается, что у него еврейские корни.
Итальянский полуостров на протяжении тысячелетий был домом для многих людей со всего Средиземноморья и за его пределами. И все они привносили что-то из своей культуры в местную кухню.
Пирог эрбаццоне готовят в северных регионах Эмилии-Романьи и северной Тосканы, его обычно едят дома или даже в качестве уличной еды. Этот пикантный пирог с травами станет отличным гарниром или быстрым перекусом в дороге.
Хотя варианты зеленых пирогов с травами распространены по всему региону, считается, что именно этот пирог уходит своими корнями в сефардскую еврейскую общину, бежавшую от испанских преследований в 1490-х годах.
Учитывая гибкость рецепта, его легко изменить в соответствии с вашими диетическими потребностями. Рецептом поделились на сайте Euronews.
Пирог со шпинатом Эрбаццоне
Ингредиенты:
Для теста:
- 200 грамм муки;
- стакан воды комнатной температуры;
- две чайные ложки соли;
- столовая ложка оливкового масла.
Для начинки:
- 500 г шпината или другой смеси листовой зелени;
- одна маленькая луковица;
- три зубчика чеснока;
- 6/7 столовых ложек тертого сыра Пармиджано Реджано;
- 4/5 столовые ложки оливкового масла;
- соль, черный перец.
Поставьте сковороду на средний огонь и добавьте оливковое масло, чеснок и нарезанный лук. Готовьте их, пока они не станут слегка коричневыми, а лук не станет прозрачным. Добавляйте промытую листовую зелень по горсти и готовьте, хорошо перемешивая. После того как вся листовая зелень окажется в сковороде, добавьте соль и перец и продолжайте помешивать.
В процессе приготовления зелень потеряет много жидкости, поэтому, если вы хотите немного ускорить приготовление, можно долить немного воды.
Пока вы ждете, пока приготовится листовая зелень, можно заняться приготовлением теста.
Возьмите 200 г муки и смешайте со стаканом воды комнатной температуры и двумя чайными ложками соли. В середине замешивания теста добавьте столовую ложку оливкового масла и продолжайте перемешивать до образования шара. Вымешивайте тесто около двух-трех минут. Когда тесто будет готово, разрежьте его пополам и разровняйте одну из них по размеру формы для выпечки, в которую вы будете его выкладывать.
Когда листовая зелень будет готова, смешайте в миске 5/6 столовых ложек сыра Пармиджано-Реджано, а затем добавьте смесь поверх теста, которое вы положили в форму для выпечки. Посыпаем оставшимся сыром и выкладываем верхний слой теста.
Не забудьте проделать несколько дырочек в верхней части теста.
Готовьте в разогретой до 200°С духовке 30 минут. Дайте остыть в течение пяти-десяти минут, и можно есть!
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