Десерт на выходные: рецепт вкуснейшего бананового торта
Лучше приготовить такой торт вечером, чтобы к утру он хорошо пропитался.
Вкусный и тающий во рту торт – лучшее, что можно приготовить в преддверии выходных. Рекомендуем порадовать себя и родных банановым тортом по рецепту из блога "Рецепты каждый день". Такой десерт можно подать к приходу гостей или устроить семейное чаепитие с кусочком вкусного торта.
Банановый торт
Ингредиенты:
- яйцо – 5 шт;
- сахар – 200 гр;
- сгущенное молоко – 1 банка;
- мука — 1 стакан;
- разрыхлитель – 1 пакетик;
- бананы – 3 шт;
- сливочное масло (для крема) – 150 гр;
- сгущенное молоко (для крема) – 0,5 банки;
- миндаль хлопьями – 0,5 стакана.
Способ приготовления:
Яйца взбить с сахаром миксером до густой пены. Затем постепенно влить сгущенное молоко, добавить просеянную муку, перемешанную с разрыхлителем. Все хорошо перемешать. Должно получится тесто, напоминающее по консистенции сметану.
Из полученного теста испечь 3-4 тонких коржа, в зависимости от размера формы. Выпекать коржи необходимо в духовке, разогретой до 170 градусов, около 15 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой.
Готовые коржи оставить остывать и приготовить крем. Бананы почистить и порезать мелко или измельчить блендером. Масло, нагретое до комнатной температуры, взбить со сгущенным молоком. Добавить в крем измельченные бананы и хорошо перемешать.
Коржи смазать обильно кремом, верх и бока торта – тоже. Украсить торт кусочками банана, миндалем и кокосовой стружкой.
Отправить торт на несколько часов в холодильник, чтобы он пропитался. Можно приготовить его с вечера, и к утру получите нежнейший десерт.
Ранее Фокус писал, как приготовить бисквит на воде.