Десерт на выходные: рецепт вкуснейшего бананового торта

Лучше приготовить такой торт вечером, чтобы к утру он хорошо пропитался.

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Вкусный и тающий во рту торт – лучшее, что можно приготовить в преддверии выходных. Рекомендуем порадовать себя и родных банановым тортом по рецепту из блога "Рецепты каждый день". Такой десерт можно подать к приходу гостей или устроить семейное чаепитие с кусочком вкусного торта.

Банановый торт

Ингредиенты:

яйцо – 5 шт;

сахар – 200 гр;

сгущенное молоко – 1 банка;

мука — 1 стакан;

разрыхлитель – 1 пакетик;

бананы – 3 шт;

сливочное масло (для крема) – 150 гр;

сгущенное молоко (для крема) – 0,5 банки;

миндаль хлопьями – 0,5 стакана.

Способ приготовления:

Яйца взбить с сахаром миксером до густой пены. Затем постепенно влить сгущенное молоко, добавить просеянную муку, перемешанную с разрыхлителем. Все хорошо перемешать. Должно получится тесто, напоминающее по консистенции сметану.

Из полученного теста испечь 3-4 тонких коржа, в зависимости от размера формы. Выпекать коржи необходимо в духовке, разогретой до 170 градусов, около 15 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой.

Готовые коржи оставить остывать и приготовить крем. Бананы почистить и порезать мелко или измельчить блендером. Масло, нагретое до комнатной температуры, взбить со сгущенным молоком. Добавить в крем измельченные бананы и хорошо перемешать.

Коржи смазать обильно кремом, верх и бока торта – тоже. Украсить торт кусочками банана, миндалем и кокосовой стружкой.

Отправить торт на несколько часов в холодильник, чтобы он пропитался. Можно приготовить его с вечера, и к утру получите нежнейший десерт.

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