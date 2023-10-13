Десерт на вихідні: рецепт дуже смачного бананового торта
Краще приготувати такий торт увечері, щоб до ранку він добре просочився.
Смачний торт, що тане в роті, — найкраще, що можна приготувати напередодні вихідних. Рекомендуємо потішити себе і рідних банановим тортом за рецептом з блогу "Рецепти кожен день". Такий десерт можна подати до приходу гостей або влаштувати сімейне чаювання зі шматочком смачного торта.
Банановий торт
Інгредієнти:
- яйце – 5 шт;
- цукор – 200 г;
- згущене молоко – 1 банка;
- борошно – 1 склянка;
- розпушувач – 1 пакетик;
- банани – 3 шт;
- вершкове масло (для крему) – 150 г;
- згущене молоко (для крему) – 0,5 банки;
- мигдаль пластівцями – 0,5 склянки.
Спосіб приготування:
Яйця збити з цукром міксером до густої піни. Потім поступово влити згущене молоко, додати просіяне борошно, перемішане з розпушувачем. Усе добре перемішати. Має вийти тісто, що нагадує за консистенцією сметану.
З отриманого тіста спекти 3-4 тонких коржі, залежно від розміру форми. Випікати коржі необхідно в духовці, розігрітій до 170 градусів, близько 15 хвилин. Готовність можна перевірити дерев'яною шпажкою.
Готові коржі залишити вистигати і приготувати крем. Банани почистити і порізати дрібно або подрібнити блендером. Масло, нагріте до кімнатної температури, збити зі згущеним молоком. Додати в крем подрібнені банани та добре перемішати.
Коржі змастити рясно кремом, верх і боки торта — теж. Прикрасити торт шматочками банана, мигдалем і кокосовою стружкою.
Відправити торт на кілька годин у холодильник, щоб він просочився. Можна приготувати його з вечора, і до ранку отримаєте ніжний десерт.
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