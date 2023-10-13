Десерт на вихідні: рецепт дуже смачного бананового торта

Краще приготувати такий торт увечері, щоб до ранку він добре просочився.

Related video

Смачний торт, що тане в роті, — найкраще, що можна приготувати напередодні вихідних. Рекомендуємо потішити себе і рідних банановим тортом за рецептом з блогу "Рецепти кожен день". Такий десерт можна подати до приходу гостей або влаштувати сімейне чаювання зі шматочком смачного торта.

Банановий торт

Інгредієнти:

яйце – 5 шт;

цукор – 200 г;

згущене молоко – 1 банка;

борошно – 1 склянка;

розпушувач – 1 пакетик;

банани – 3 шт;

вершкове масло (для крему) – 150 г;

згущене молоко (для крему) – 0,5 банки;

мигдаль пластівцями – 0,5 склянки.

Спосіб приготування:

Яйця збити з цукром міксером до густої піни. Потім поступово влити згущене молоко, додати просіяне борошно, перемішане з розпушувачем. Усе добре перемішати. Має вийти тісто, що нагадує за консистенцією сметану.

З отриманого тіста спекти 3-4 тонких коржі, залежно від розміру форми. Випікати коржі необхідно в духовці, розігрітій до 170 градусів, близько 15 хвилин. Готовність можна перевірити дерев'яною шпажкою.

Готові коржі залишити вистигати і приготувати крем. Банани почистити і порізати дрібно або подрібнити блендером. Масло, нагріте до кімнатної температури, збити зі згущеним молоком. Додати в крем подрібнені банани та добре перемішати.

Коржі змастити рясно кремом, верх і боки торта — теж. Прикрасити торт шматочками банана, мигдалем і кокосовою стружкою.

Відправити торт на кілька годин у холодильник, щоб він просочився. Можна приготувати його з вечора, і до ранку отримаєте ніжний десерт.

Раніше Фокус писав, як приготувати бісквіт на воді.