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Фрикадельки в сметанном соусе: рецепт вкусной добавки к ужину

Оксана Ханас
Фото: kristina_ne_pp/instagram

Вместо сметаны для приготовления таких фрикаделек можно использовать сливки.

Мясные фрикадельки в сметанном соусе идеально подойдут в качестве добавки к гарниру на ужин. Как приготовить такое блюдо, чтобы порадовать себя и близких, рассказала в Instagram кулинарный блогер Кристина. Фрикадельки по этому рецепту получаются вкусными и очень сытными.

Фрикадельки в сметанном соусе

Ингредиенты:

  • фарш куриный/измельченное куриное филе – 400 гр. Можно взять говяжий;
  • яйцо – 1 шт;
  • панировочные сухари – 20 гр;
  • лук – 1/2 шт;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • соль, перец, специи для курицы – по вкусу;
  • сметана – 5 ст. л (можно заменить на сливки);
  • вода – 200-250 мл;
  • лук – 1 шт;
  • морковь – 1/2 шт;
  • перец сладкий – 1/2 шт;
  • соль, сахар, перец, специи для курицы, немного карри – по вкусу;
  • растительное масло – для жарки.

Способ приготовления:

В глубокой миске смешать куриный фарш, яйцо, натертые на терку или пропущенные через мясорубку лук и чеснок, панировочные сухари, соль и специи. Сформировать фрикадельки. Чтобы они лучше держали форму при жарке, можно положить их минут на 20 в морозилку.

Обжарить до готовности на растительном масле, постоянно помешивая, пока они не покроются румяной корочкой со всех сторон. Убрать фрикадельки в сторону.

На этой же сковородке обжарить лук, тертую морковь и сладкий перец, предварительно очищенный от семян и порезанный мелкими кубиками или полосками.

Когда овощи станут золотистыми, добавить муку, смешанную с водой сметану или сливки и специи, а затем туда же выложить фрикадельки, потушить до готовности несколько минут. При подаче их можно посыпать рубленной зеленью.

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