Как приготовить хлеб без дрожжей: самый простой рецепт итальянской фокаччи

Если вам нравится печь хлеб самому, то сразу возникает мысль о том, что придется возиться с дрожжами и закваской. Но для фокаччи все это не нужно.

Фокачча – это традиционный итальянский хлеб. Готовится он невероятно просто, и почему-то стоит довольно дорого в магазинах.

А ведь его можно приготовить самостоятельно буквально за считанные минуты. По этому рецепту фокачча получается очень легкой, полезной, хрустящей и невероятно вкусной. Рецептом поделился кулинарный блогер Давид Замбелли.

Фокачча

Ингредиенты:

500 г муки;

250 мл воды;

120 мл оливкового масла;

2 чайные ложки соли;

крупная соль;

несколько веточек розмарина.

Вылейте и высыпьте все ингредиенты, необходимые для теста, в миску и начните перемешивать ложкой, а затем переходите к замешиванию руками. Пока у вас не получится гладкий шар. Накройте тесто пищевой пленкой и дайте постоять примерно 10 минут.

Когда тесто отдохнет, разделите его на 4 части и начните раскатывать по одному с помощью скалки и небольшого количества манной крупы из твердых сортов пшеницы, если она имеет тенденцию прилипать к рабочей поверхности. Раскатайте прямоугольник, размером с ваш противень.

Застелите противень бумагой для выпечки и перенесите на него прямоугольник теста.

Смажьте поверхность небольшим количеством масла, приправьте небольшим количеством крупной соли, а также несколькими иголками розмарина для аромата.

Также вы можете добавить оливки, вяленые помидоры, ломтики сладкого лука, бекон, словом, все, что вашей душе угодно. Однако важно не добавлять в фокаччу ингредиенты, которые могут выделять слишком много жидкости во время приготовления, поэтому моцареллу, свежие помидоры лучше не использовать.

Но классическим считается хлеб фокачча с розмарином и крупной солью.

Готовьте в разогретой духовке до 250° около 6 минут.

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