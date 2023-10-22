Бутерброды с сардиной: рецепт намазки для сытного завтрака или перекуса (видео)

Приготовление таких бутербродов не займет много времени. Они получаются вкусными и хорошо утоляют голод.

Бутерброды с намазкой, в основе которой сардина, – лучшая идея для завтрака. Они сытные и хорошо утоляют голод. Их можно приготовить и как закуску на стол к приходу гостей, и как перекус. Как из сделать, рассказала автор кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день".

Бутерброды с сардиной:

Ингредиенты:

сардины – 1 банка;

лук-шалот — 1/2 шт;

яйца (вареные) – 3 шт;

сыр – 50 гр;

майонез – 1 ст. л;

специи: соль, перец – по вкусу,

багет/батон;

чеснок – 1 зубчик;

листья салата, огурец – для подачи.

Способ приготовления:

Из сардин слить жидкость в отдельную емкость, не выбрасывать. Сардину размять вилкой до однородности. Отделить белки от желтков. К рыбе натереть на мелкую терку белки и сыр. Добавить мелко порезанный лук. Можно использовать обычный репчатый, но у него будет более острый насыщенный вкус. Добавить специи и майонез, перемешать до однородной массы. При необходимости, для нужной густоты, добавить несколько ложек жидкости из сардины.

Багет порезать на ломтики. Обжарить на небольшом количестве масла с двух сторон до золотистой корочки. Каждый поджаренный ломтик натереть слегка зубчиком чеснока с одной стороны.

На тарелку выложить листья салата. На натертую чесноком поверхность ломтика намазать рыбную смесь и уложить на тарелку с салатом, сверху украсить кружочками огурца и посыпать натертым на мелкую терку желтком.

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