Шведские куриные тефтели: простой рецепт сытного блюда на ужин
Лучше всего такие тефтели подавать с картофельным пюре.
Не знаете, что быстро приготовить на ужин, чтобы было вкусно и сытно? Тогда советуем сделать шведские куриные тефтели. Это отличная добавка к любому гарниру, которая моментально будет съедена. Как ее приготовить, рассказали в кулинарном блоге "Сборник рецептов".
Шведские куриные тефтели
Ингредиенты:
Для тефтелей:
- куриный фарш – 500 гр;
- соль – 0,5 ч. л;
- горчица – 1 ч. л;
- черный перец – щепотка;
- оливковое масло – 1 ч. л.
Для соуса:
- луковица – 1 шт;
- вода – 100 мл;
- кукурузный крахмал – 2 ч. л;.
- сливки (10%) – 250 мл;
- соевый соус – 1 ч. л.
Способ приготовления:
Куриный фарш, соль, горчицу и черный перец смешать в глубокой миске, сформировать шарики средних размеров и обжарить на сковороде на оливковом с двух сторон до золотистой корочки. Это займет около 10 минут.
Затем туда же, в сковородку, добавить мелко порезанный лук, обжарить еще несколько минут.
Все ингредиенты для соуса смешать в отдельной посуде. Влить соус в сковороду и дать загустеть пару минут под крышкой.
Такое блюдо вкуснее всего – с картофельным пюре, однако смело можно готовить и другие гарниры.
Раньше Фокус писал, как приготовить фрикадельки в сметанном соусе.