Самый вкусный: как приготовить яблочный пирог по простому рецепту
Яблочный пирог – это самый осенний рецепт.
Это рецепт яблочного пирога еще называют "бабушкиным". Он получается очень вкусным и мягким. А еще его невероятно просто готовить.
Его можно приготовить за очень короткое время, прямо с помощью блендера, смешав несколько простых ингредиентов, которые, вероятно, есть у каждого из нас дома. Это будет не совсем классический рецепт яблочного пирога, так как мы добавим немного йогурта для нежности, получится пирог с яблоками и йогуртом. Рецептом поделились на сайте Davide Zambelli.
Ингредиенты рассчитаны на форму 30х40 см.
Яблочный пирог
Ингредиенты:
- 6 яблок;
- 6 яиц;
- 360 г сахара;
- 100 мл молока;
- 250 мл натурального белого йогурта;
- 250 мл подсолнечного масла;
- 500 г муки;
- 2 пакетика разрыхлителя;
- 1 лимонная цедра;
- 1 чайная ложка корицы;
- 1 щепотка соли.
Яйца разбейте миксером, затем натрите цедру лимона и добавьте ее к яйцам. Затем добавьте сахар и не забудьте использовать его часть, чтобы удалить с терки все оставшиеся эфирные масла лимона. Просто натрите им отверстия терки.
Добавьте щепотку соли и взбивайте на средней скорости в течение 30 секунд.
Затем добавьте молоко, масло, корицу и взбивайте еще 30 секунд.
Закончите последним шагом, добавив йогурт, муку и разрыхлитель и перемешивайте последние 30 секунд.
Смажьте маслом и застелите форму для выпечки размером 30 х 40 см бумагой для выпечки и вылейте смесь.
Теперь очистите яблоки, удалите сердцевину, разрежьте их пополам и из каждой половинки нарежьте не слишком толстые ломтики, которые разложите на торте радиально (если форма для торта круглая) или рядами (если форма прямоугольная).
Посыпьте поверхность торта 3 столовыми ложками коричневого сахара, вы увидите, какая у него получится потрясающая корочка.
Выпекайте в духовке при температуре 180° в статическом режиме 1 час.
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