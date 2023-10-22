Суп из запеченных овощей: простой рецепт вкусного и легкого блюда (видео)
Лучше всего такой суп подавать с сэндвичем. Это – невероятно вкусно.
Если хочется чего-то вкусного, необычного, но в то же время легкого, рекомендуем приготовить суп из запеченных овощей. Своим проверенным рецептом этого блюда поделилась у себя в Instagram кулинарный блогер Тати Чуднова. В его приготовлении нет ничего сложного, а суп получается очень аппетитный и с нежной текстурой. Он прекрасно подойдет тем, кто на диете и следит за каллориями.
Суп из запеченных овощей
Ингредиенты:
- помидоры – 5-6 шт;
- болгарский перец – половина;
- лук – 1 шт;
- чеснок – 4 зубчика;
- оливковое масло – 1-2 ст. л;
- соль, перец, паприка, сахар;
- вода или бульон (при необходимости);
- сливки 20% – 100 мл;
- хлеб и моцарелла.
Способ приготовления:
Овощи помыть, болгарский перец очистить от семян. Все нарезать крупными кусками, сложить на противень, застеленный пергаментом, добавить щепотку сахара, перца, паприки и 1 ч. л соли. Отправить в духовку, разогретую до 190 градусов, на 35-40 минут.
Печеные овощи измельчить блендером, добавить примерно 100 мл сливок и немного воды или бульона при необходимости. Тут каждый добавляет по вкусу: если любите более жидкие блюда, то и воды/бульона добавляйте больше.
Лучше всего такой суп подавать с сэндвичем. Это – невероятно вкусно.
Ранее Фокус писал, как приготовить крем-суп из кабачков с гренками.