Суп из запеченных овощей: простой рецепт вкусного и легкого блюда (видео)

Лучше всего такой суп подавать с сэндвичем. Это – невероятно вкусно.

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Если хочется чего-то вкусного, необычного, но в то же время легкого, рекомендуем приготовить суп из запеченных овощей. Своим проверенным рецептом этого блюда поделилась у себя в Instagram кулинарный блогер Тати Чуднова. В его приготовлении нет ничего сложного, а суп получается очень аппетитный и с нежной текстурой. Он прекрасно подойдет тем, кто на диете и следит за каллориями.

Суп из запеченных овощей

Ингредиенты:

помидоры – 5-6 шт;

болгарский перец – половина;

лук – 1 шт;

чеснок – 4 зубчика;

оливковое масло – 1-2 ст. л;

соль, перец, паприка, сахар;

вода или бульон (при необходимости);

сливки 20% – 100 мл;

хлеб и моцарелла.

Способ приготовления:

Овощи помыть, болгарский перец очистить от семян. Все нарезать крупными кусками, сложить на противень, застеленный пергаментом, добавить щепотку сахара, перца, паприки и 1 ч. л соли. Отправить в духовку, разогретую до 190 градусов, на 35-40 минут.

Печеные овощи измельчить блендером, добавить примерно 100 мл сливок и немного воды или бульона при необходимости. Тут каждый добавляет по вкусу: если любите более жидкие блюда, то и воды/бульона добавляйте больше.

Лучше всего такой суп подавать с сэндвичем. Это – невероятно вкусно.

Ранее Фокус писал, как приготовить крем-суп из кабачков с гренками.