Суп із запечених овочів: простий рецепт смачної та легкої страви (відео)

Найкраще такий суп подавати із сендвічем. Це неймовірно смачно.

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Якщо хочеться чогось смачного, незвичайного, але водночас легкого, рекомендуємо приготувати суп із запечених овочів. Своїм перевіреним рецептом цієї страви поділилася в Instagram кулінарна блогерка Таті Чуднова. У приготуванні немає нічого складного, а суп виходить дуже апетитний і з ніжною текстурою. Він чудово підійде тим, хто на дієті і стежить за калоріями.

Суп із запечених овочів

Інгредієнти:

помідори — 5-6 шт.;

болгарський перець — половина;

цибуля — 1 шт.;

часник — 4 зубчики;

оливкова олія — 1-2 ст. л.;

сіль, перець, паприка, цукор;

вода або бульйон (за потреби);

вершки 20% — 100 мл;

хліб і моцарела.

Спосіб приготування:

Овочі помити, болгарський перець очистити від насіння. Усе нарізати великими шматками, скласти на деко, застелене пергаментом, додати дрібку цукру, перцю, паприки й 1 ч. л. солі. Відправити в духовку, розігріту до 190 градусів, на 35-40 хвилин.

Печені овочі подрібнити блендером, додати приблизно 100 мл вершків і трохи води або бульйону за потреби. Тут кожен додає до смаку: якщо любите рідкіші страви, то й води/бульйону додавайте більше.

Найкраще такий суп подавати із сендвічем. Це — неймовірно смачно.

Раніше Фокус писав, як приготувати крем-суп із кабачків із грінками.