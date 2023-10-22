Рассольник с грибами: рецепт блюда с ярким вкусом

Сочетание грибов, огурцов и перловки дает необычный приятный вкус.

Теплая и дождливая погода способствуют активному росту грибов, а, значит, можно приготовить с ними что-нибудь новенькое, чего не пробовали раньше. Предлагаем попробовать рассольник с грибами по методу, описанному в кулинарном блоге "Рецепты каждый день".

Грибной рассольник

Ингредиенты: (на 2 литра супа):

грибы сухие белые – 50 гр;

лук – 1 шт;

морковь – 1 шт;

картофель – 2 шт;

перловка или рис – 2 ст. л;

огурец соленый – 2 шт;

лавровый лист – 2 шт;

соль, перец – по вкусу;

зелень – по желанию.

Способ приготовления:

Подготовленные грибы нарезать и тушить вместе с луком и морковью 10-15 минут.

Промытую перловую крупу варить до полумягкости в слегка подсоленной воде и добавить порезанный картофель, лавровый лист, обжарку и варить еще 15 минут.

Затем соленые огурцы, натертые на терке, соль, перец отправить к остальным продуктам в кастрюлю и варить пять минут. Добавить зелень.

При подаче к рассольнику можно предложить сметану или сливки.

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